Chris Rock habla sobre su altercado con Will Smith en los Óscar y revela qué tendría que pasar para volver a la ceremonia

La ceremonia de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del 2022 quedó marcada por el altercado entre los actores Chris Rock y Will Smith. Cuatro años después, Rock reflexionó sobre este hecho y explicó bajo qué condiciones regresaría a la gala.

Durante una conversación con el medio Variety, al presentar la película Misty Green, en la que trabajó como director 12 años después de su último trabajo, el actor reflexionó sobre la bofetada que recibió durante la gala de los Premios Óscar.

Durante la entrevista se mencionó su faceta como presentador, una etapa que, según ha señalado, terminó. Al ser consultado sobre si la Academia le ha pedido regresar para presentar los premios, destacó que los Óscar tienen presentadores fantásticos.

Rock destacó las habilidades de Conan O'Brien, así como las de otras personalidades que han sobresalido como presentadores, entre ellas Nikki Glaser, en los Globos de Oro. Sin embargo, señaló que, para él, esta etapa ya pasó.

“No voy a decir que nunca, pero sinceramente, puede que mi momento ya haya pasado”, destacó. Después, Variety le consultó qué piensa sobre regresar a los Óscar tras los sucesos del 2022.

Chris Rock destacó que no ha pensado mucho en ese momento, pues considera que no lo van a nominar y que, por ello, no volvería a la gala de los premios de la Academia. “La única forma de que vuelva es si me nominan, y no me van a nominar”, resaltó.

Para él, “no pasa nada” si no asiste o no es nominado a los Premios Óscar. Sin embargo, si llegase a suceder, lo afrontaría, aunque solo “si sucede”, destacó.

En cuanto a la razón por la que se alejó de los premios después de la bofetada que recibió de Will Smith durante la ceremonia, destacó: “Ojalá no hubiera pasado nada”.

Sin embargo, no quiso profundizar y destacó: “Es un mundo loco. Nos cruzamos con gente sin hogar. Están pasando un montón de cosas ahora mismo. Que yo tenga un mal día no es lo más importante, no es para tanto”.

Aunque Chris Rock le ha restado importancia con el tiempo a ese momento, el incidente se convirtió en uno de los episodios más recordados de los Premios Óscar. Durante la presentación de la categoría de mejor documental, Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith.

Esto llevó a Will Smith a abofetear a Rock y a gritarle que no mencionara el nombre de su esposa. Pese a que Smith pidió disculpas y fue apartado durante 10 años de los eventos de la Academia, Rock no ha regresado a los premios.