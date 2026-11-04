Maná celebrará sus 40 años con un concierto gratuito a través de YouTube

El obsequio que la banda mexicana Maná tiene preparado para sus admiradores con motivo de sus 40 años se llama Vivir sin aire (Live from Red Rocks). Es un concierto grabado en el anfiteatro Red Rocks, en Colorado Estados Unidos y se compartirá el 6 de noviembre, a través de YouTube.

El grupo musical, fundado en 1986, está integrado, en la actualidad por Fher Olvera (voz líder, guitarra y armónica), Juan Calleros (bajo y contrabajo) Álex González (batería y voz) y Sergio Vallín (guitarra y voz). A lo largo de su historia, la banda ha gozado de éxito con temas como En el muelle de San Blas, Rayando el sol, Amor clandestino y Vivir sin aire, además de haber vendido más de 50 copias de sus discos.

Sueño cumplido

Fher Olvera, quien es reconocido como líder y ha estado presente a lo largo de toda la historia del grupo, aseguró a la agencia de noticias EFE, que actuar en este escenario tuvo un significado especial, pues recordó que cuando tenía 21 años vivía en Denver, donde trabajaba lavando platos, y soñaba con presentarse algún día en ese lugar.

"¿Qué se sentirá tocar aquí?", se preguntaba entonces el músico, según relató en un minidocumental difundido con motivo del estreno, reporta EFE.

La banda continúa con su gira Vivir Sin Aire Tour por Estados Unidos y Latinoamérica. Entre sus próximas presentaciones figuran conciertos en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de llegar a la Ciudad de México en donde realizará dos presentaciones.

El concierto estará disponible en el canal oficial de la banda en YouTube, el viernes 6 de noviembre, a partir de las 19:30 horas.