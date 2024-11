Mariah Carey inaugura la temporada navideña con un vídeo escalofriante

Mariah Carey lanzó un vídeo que anuncia el 1 de noviembre la temporada navideña, describiendo la transición de Halloween y la Navidad en un video publicado en sus cuentas de redes sociales, en los primeros minutos de este viernes.

El vídeo incluye su famoso éxito All I Want for Christmas Is You. Este muestra a Carey interpretando el papel de Morticia Addams de La familia Addams mientras baila con otro personaje que representa a Gomez Addams, en una en una lúgubre casa embrujada, pero Carey rápidamente le lanza una daga a la cara antes de abrir un armario, que contiene un traje rojo.

Después la escena cambia a la llegada de la Navidad. Ahí, Carey viste un atuendo rojo y está sentada en un trineo rodeado de regalos. Su pareja también cambia de temporada convirtiéndose en un hombre de nieve.

La famosa canción es la única que ha alcanzado el número uno en el Hot 100 en cinco años calendario consecutivos (entre 2019 y 2023). También es la primera canción de la temporada de fiestas de fin de año que ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify .

Votaciones en EE. UU.

La famosa canción fue coescrita y coproducida por Carey y Walter Afanasieff, y publicada originalmente el 29 de octubre de 1994 como parte de su álbum Merry Christmas. Infobae publicó que la canción no fue tan famosa al principio, pero en la era del streaming comenzó a despegar en las listas, alcanzando finalmente el primer lugar del Billboard Hot 100 en 2019.

La última semana de octubre, Mariah Carey mostró un video en las redes sociales donde se le ve preparándose para cantar este tradicional tema navideño cuando es interrumpida por la actriz estadounidense Kerry Washington, quien le hace saber, en un tono desenfadado, en que estación del año están realmente.

"No, no, no, no, no, no", le dice la estrella de Scandal a Carey. “Todavía no es tu temporada, Mariah. Es temporada de votación”, en una alusión al 5 de noviembre, día de las elecciones generales de Estados Unidos.