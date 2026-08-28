Mark Zuckerberg y los “Facebook Files” llegan al cine con “El Poder de la Red”: esto revela el primer tráiler

Facebook regresa al cine como protagonista de una nueva película que mostrará las consecuencias del crecimiento de la compañía y la polémica investigación que llevó a juicio a su creador, Mark Zuckerberg.

El Poder de la Red llega 16 años después de La Red Social, que mostró el proceso de creación de la plataforma y los conflictos que desató en sus inicios.

Aunque la nueva entrega no es una secuela, será el complemento de la historia en una etapa posterior de la trayectoria de Facebook.

“Ya se dio a conocer el veredicto. Se acerca el momento de la verdad. El Poder de la Red, una película complementaria de La Red Social, se estrena muy pronto en cines”, anuncia el tráiler de la nueva producción, publicado el 27 de agosto del 2026.

En El Poder de la Red, Mikey Madison encarna a Frances Haugen, una ingeniera que trabaja en Facebook y tiene acceso a miles de documentos internos que contienen información sobre distintos efectos negativos de sus plataformas digitales en la sociedad, los cuales eran plenamente conocidos por los ejecutivos de la compañía, según la producción.

La trama comienza cuando Haugen comparte parte de esa información con Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), periodista de The Wall Street Journal, con quien emprende un proceso periodístico que, tras la publicación de la información, deriva en una investigación contra Zuckerberg en el caso conocido como The Facebook Files (Los archivos de Facebook), que también existe en la vida real.

Mark Zuckerberg es interpretado por Jeremy Strong y, lejos de ser el estudiante universitario que apareció en La Red Social, ahora se muestra en una etapa más madura, como responsable de una compañía tecnológica internacional.

El tráiler de la nueva producción, presentado el jueves 27 de agosto, muestra a Haugen y Horwitz trabajando en su investigación y enfrentando diversas dificultades para publicar la información, así como las consecuencias personales y profesionales que recaen sobre ellos.

El Poder de la Red se estrenará en los cines el 8 de octubre del 2026.