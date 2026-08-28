Qué película debe ver antes de “Avengers: Doomsday”: los directores revelan cuál es y qué mostrará su reedición

A menos de cuatro meses del estreno de Avengers: Doomsday, el director del largometraje Joe Russo y su hermano Anthony Russo revelaron que será necesario ver una de las películas anteriores de la saga para comprender la nueva historia.

Joe Russo explicó que será necesario volver a ver Avengers: Endgame (2019) para seguir la nueva entrega, que llegará a los cines el 18 de septiembre del 2026.

La reedición de dicho filme, que se estrenará el próximo 24 de septiembre con el título de Avengers: Endgame Bonus, tendrá una conexión directa con la nueva película, además de ofrecer material adicional y adelantos de Doomsday.

“Va a conectar la historia de las dos películas. Hay una progresión natural de Endgame hacia Doomsday, que también incluye todas las demás historias que se han desarrollado”, dijo el director.

Agregó que hay varias razones para ver la película: “una, te vas a divertir mucho… y dos, creo que es una película que hay que ver para seguir la historia de Doomsday”.

“Si viste Endgame cuando se estrenó originalmente, no podías ver venir esto”, añadió su hermano Anthony, quien codirige la producción.

Avengers: Endgame Bonus, también promocionada como Avengers: Endgame Encore, llegará a los cines el próximo 25 de septiembre del 2026, con una duración de 186 minutos, cinco minutos más que la versión original, por el contenido añadido y el adelanto de Avengers: Doomsday.

La película original Avengers: Endgame se estrenó en el 2019 con gran éxito y se posicionó en el segundo puesto entre las películas más taquilleras de la historia, con una recaudación mundial de 2,790 millones de dólares.

La producción está solo un puesto por debajo de Avatar, que, tras su estreno en el 2009, recaudó 2,900 millones de dólares, por lo que la reedición podría encabezar el listado.

Avengers: Doomsday, por su parte, llegará unos meses después, el 18 de diciembre, con personajes provenientes de diferentes etapas del Universo Cinematográfico de Marvel, entre ellos Robert Downey Jr., famoso por interpretar a Iron Man, pero que ahora encarnará al villano Doctor Doom.