Luego de que las cenizas de Miguel Ángel Asturias fueran inhumadas en el centro cultural que lleva su nombre el pasado domingo 15 de noviembre, surge la inquietud acerca de las medidas que se han tomado y se tomarán para proteger el monumento funerario, que tuvo un costo aproximado de Q2 millones. El Ministerio de Cultura y Deportes asegura que dicho monumento “fue diseñado y construido con materiales de alta resistencia, firmemente ensamblados, para garantizar su durabilidad frente a las condiciones ambientales y posibles actos que puedan comprometer su integridad”.

La cartera indica que durante este año se han fortalecido las medidas de seguridad en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, esfuerzos que continuarán el próximo año mediante una mayor presencia de agentes de seguridad y el fortalecimiento de los sistemas de cámaras de videovigilancia.

Entre las medidas que se contemplan se encuentran las siguientes:

Establecer un protocolo de cuidado, uso y conservación del monumento

Implementar mecanismos de supervisión periódica para evaluar sus condiciones físicas y estructurales

Dar seguimiento al mantenimiento de los materiales, elementos arquitectónicos, acabados e iluminación

Promover el uso respetuoso del espacio por parte de los visitantes, en atención a su carácter conmemorativo y funerario

“Estas acciones deben articularse con las instancias técnicas correspondientes del ministerio, a fin de garantizar que las medidas de mantenimiento y conservación respondan a criterios técnicos adecuados a la naturaleza de la obra. Asimismo, se buscará incorporarlas de manera permanente a los instrumentos de planificación y gestión del CCMAA”, añadió la cartera.

La cartera señala que la inversión en mantenimiento del monumento estará prevista dentro del presupuesto anual destinado al CCMAA.

Se puede visitar

Lucía Armas, directora de Difusión de las Artes, dependencia del ministerio que tiene a su cargo el CCMAA, indica: “Se tendrá el cuidado de tenerlo bien ya que desde el lunes 16 de noviembre se incluyó en los recorridos que se realizan dentro del centro cultural que han ido en aumento, gracias a la difusión que se ha realizado”.

A través de sus redes sociales, el ministerio invita al público a conocer el monumento de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. El ingreso es gratuito. Los interesados en realizar un recorrido guiado pueden unirse a los que se ofrecen de lunes a viernes, de 9.30 a 11 horas, de 12.30 a 13 horas y de 14.30 a 16 horas. El costo de estos recorridos es de Q10 para guatemaltecos, US$10 para centroamericanos y US$20 para extranjeros.

La escultura colocada en el monumento es obra de Roberto González Goyri. (Foto Prensa Libre: Cortesía MCD)

¿Cambió la iluminación?

Aunque en los planes iniciales del monumento funerario se indicaba que contaría con torres de iluminación para que la luz se proyectara al cielo, al momento de la inauguración se pudo observar que las luces solo iluminaban el monumento.

El ministerio explica: “Durante el proceso, se descartó la instalación de luces proyectadas hacia el cielo, con base en criterios artísticos y técnicos. Desde el punto de vista artístico, el autor consideró que el monumento posee suficiente presencia e imponencia por sí mismo, por lo que no era necesario extender su verticalidad mediante haces de luz”.

La cartera añade que, en cuanto a los aspectos técnicos, “se determinó que la proyección de un haz de luz hacia el cielo requeriría luminarias de dimensiones desproporcionadas en relación con la escala del monumento”.