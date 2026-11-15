 “Vas a dormir bajo tus cielos”: las palabras del hijo de Miguel Ángel Asturias durante el acto de inhumación en Guatemala

Luego de recorrer algunos de los sitios más significativos desde que los restos del nobel guatemalteco de Literatura arribaron al país el viernes, este domingo, alrededor de las 15.30 horas, llegaron al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Tanto el talento literario del escritor como sus ideales y las decisiones propias y ajenas hicieron que la vida de Miguel Ángel Asturias fuera la de un nómada.

De niño, tuvo que salir de su casa en la zona 1 para vivir junto a sus padres en Salamá, Baja Verapaz. Luego, ya graduado como abogado, viajó a Europa, donde radicó cerca de cinco años antes de volver al país, del que pronto volvió a irse hasta un nuevo regreso a finales de los años 30.

Por un breve tiempo parecía que se quedaría, pero su compromiso con los gobiernos de la Revolución lo llevó a experimentar su faceta diplomática en México, Argentina y El Salvador.

La salida dolorosa, la del exilio, llegó en 1954, con la caída del gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán. Miguel Ángel Asturias fue desterrado y despojado de su nacionalidad. Esa condición duró 12 años, hasta que fue nombrado embajador de Guatemala en Francia en 1966. Fue embajador hasta 1970, pero continuó viviendo fuera del país hasta su muerte, el 9 de junio de 1974.

Luego de permanecer 52 años enterrados en el cementerio de Père-Lachaise, en París, Francia, los restos del nobel guatemalteco arribaron al país el viernes por la tarde.

Ceremonia de inhumación de Miguel Ángel Asturias

Ingresan las cenizas de Miguel ´Ángel Asturias para el acto de inhumación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Las cenizas de Miguel Ángel Asturias ingresaron acompañadas por el presidente Bernardo Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, y miembros de su familia.

La procesión recorrió una alfombra roja, acompañada de música autóctona y de la lectura de Habla el Gran Lengua, a cargo de Wingston González.

“Su presencia era el hablar y el callar”. Habla el Gran Lengua, Miguel Ángel Asturias.

Las letanías del desterrado fueron leídas por la poeta Vania Vargas.

“Estar de paso, siempre de paso, tener la tierra como posada, tenerlo todo como prestado, no tener sombra, sino equipaje, tal vez mañana, tal vez nunca”.

A continuación, se proyectó el documental Miguel Ángel Asturias regresa a Guatemala.

Miguel Ángel Asturias Amado ofreció el último discurso previo a la inhumación de las cenizas de su padre: “Hoy estamos en un día histórico para mí, histórico para Guatemala. Tenemos acá las cenizas de mi padre. Le podemos 'viejito estás con nosotros, estás en tu patria, vas a dormir bajo tus cielos, vas a comer tus comidas... es muy importante que una persona que ha vivido mucho tiempo fuera de su patria y siempre la añoró, está volviendo”.

“Debemos pensar que tenemos exiliados en Guatemala y que deberían volver con vida, no como mi padre que le ha tocado volver 52 años después de fallecido”, dijo también.

“Un hombre universal, una persona muy importante para el siglo XX (…) Él está volviendo a su patria, a este lugar que él amó. Él siempre amó a esta patria. Siempre quiso volver. Toda su obra está escrita sobre Guatemala”, agregó.

Agradeció a la Embajada de Francia, al Estado y al Gobierno de Guatemala por el apoyo y los mecanismos locales que permitieron concluir este proceso este domingo, para “una Guatemala mejor”. Asturias Amado agradeció también a Pedro Canivell, quien elaboró en jade verde la urna con forma de grano donde descansarán las cenizas del nobel guatemalteco de Literatura.

También se refirió al monumento, elaborado con mucho amor y cariño. “Cada detalle fue pensado para que representara a Guatemala, a sus cuatro pueblos. Están todos representados en este monumento de mi padre”.

Además, se refirió al editorial de Prensa Libre publicado este domingo y citó las palabras de su padre: “Tengo que ir a Guatemala. Quiero ir a Guatemala. Espero ir. Estar con mi gente, oír hablar al pueblo, ver los volcanes, dejar de ser un desterrado, sentir otra vez la tierra, es decir, mi tierra, bajo los pies”. La declaración fue hecha en una entrevista en Roma, en 1966, por Alaíde Foppa, según cita la publicación.

“Nos tardamos 52 años pero aquí estamos”, dijo Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes, quien también describió el monumento, del cual dijo que tiende hacia lo alto para que Asturias vea los volcanes de su país y la alucinante geografía que imaginó el maestro Efraín Recinos.

También se refirió a los conejos amarillos del primer capítulo de Hombres de maíz, que, según dijo, hacen falta. Explicó que en el símbolo del conejo hay algo más: si se buscan referencias en los símbolos mayas, los conejos son escribanos.

“Una vez desatados, los conejos amarillos se multiplican y se extienden por todas partes, como la rebeldía misma, como la lucha que caracteriza y ha caracterizado siempre a los pueblos de este país. Pero en el símbolo del conejo hay algo más. Si buscamos en la memoria de nuestros antepasados, encontramos que en la cerámica maya el conejo se asocia casi siempre con la escritura. El conejo es también un escribano. Conejos, revolución, escritura, tres palabras que caben en un solo movimiento, el de una comunidad que se activa por una causa y el de un escritor que supo convertir esa energía en lenguaje”, refirió el ministro de Cultura y Deportes.

“Hasta ahora este espacio tenía una dimensión artística y una dimensión histórica, ahora será un lugar de peregrinación: aquí estará la humanidad de Miguel Ángel Asturias”, dijo Méndez Salinas. “Al recibirlo es Guatemala la que nace también con él”, agregó.

El presidente Bernardo Arévalo subió al estrado para ofrecer su discurso durante la ceremonia de inhumación de Miguel Ángel Asturias y se refirió al origen del Popol Vuh.

Muchos de los símbolos de nuestra cultura se encuentran en diferentes lugares del mundo. El mandatario habló de la historia de los guatemaltecos que forman parte de una diáspora y señaló que Miguel Ángel Asturias conoció esa realidad.

“Demostró que la historia de Guatemala, nuestros pueblos, nuestras lenguas, nuestros mitos tenían dimensiones universales. Sus exilios fueron tan largos que terminaron por marcar su vida incluso más allá de la muerte”, dijo.

“Durante más de medio siglo fue más de uno de esos tesoros que permanecen lejos. Su nombre está inscrito entre los nombres de la literatura universal (…) Hoy ponemos fin a esa ausencia, hoy ha regresado a Guatemala”, dijo el presidente.

Arévalo dedicó la última parte de su discurso a los migrantes y dijo: “La distancia no rompe los vínculos que nos unen a la patria”. Y concluyó con estas palabras: “Bienvenido a casa Miguel Ángel, casa tuya y de todos nosotros, descansa aquí entre tu gente, descansa en casa”.

En la ceremonia de inhumación participaron el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo; el ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas; Miguel Ángel Asturias Amado y Sandino Asturias. El acto estuvo acompañado por el sonido del tambor y la chirimía.

Las cenizas serán abrazadas por tierras que provienen de todos los rumbos, de todos los departamentos del país, así como de su antigua tumba en el cementerio Père Lachaise, en París, Francia; de El Tigre, Argentina, y de Rusia, describió el presentador.

La lectura final fue un fragmento de Guatemala, leído por la escritora Carolina Escobar Sarti.

“Todas las familias tienen derecho de tener a sus difuntos donde los puedan visitar”, ahora los patojos y no tan patojos van a tener a donde ponerle flores, leerle poemas”, dijo el escritor Wingston González.

Se necesitan más mediaciones para que los guatemaltecos conozcan más de la obra, expone González. "Acercar esa obra para que sean ellos quienes la acerquen a otros jóvenes", agrega.

La familia Asturias, el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas, ingresan al acto de inhumación. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Al acto asistieron familiares, autoridades del Gobierno y miembros del Cuerpo Diplomático. También estuvieron presentes el expresidente Vinicio Cerezo y personalidades del ámbito cultural, como Javier Payeras, Eduardo Villalobos, Wingston González y Lucrecia Méndez de Penedo, entre otros.

El monumento de Miguel Ángel Asturias

Al finalizar el acto las cenizas de Miguel Ángel Asturias se colocan en el monumento. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

El monumento donde se depositarán sus restos se encuentra en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en un área donde convergen la explanada principal, la Plaza Maya y la Plaza Mujeres.

El monumento no toca la arquitectura del maestro Recinos, dijo el presentador este domingo. En un juego de pesos y contrapesos aparecen los colores rojo, negro, amarillo y blanco, que representan los puntos cardinales y los pueblos de Guatemala.

La obra consiste en un pabellón arquitectónico contemporáneo y minimalista que trasciende la concepción tradicional de un mausoleo y dos elementos escultóricos elaborados en piedra tipo mármol.

En el centro del conjunto se encuentra el busto de Miguel Ángel Asturias, realizado por el escultor Roberto González Goyri en la década de 1960. Y la estructura está conformada por:

Busto de Asturias: obra del escultor guatemalteco Roberto González Goyri. Constituye el principal homenaje al Premio Nobel de Literatura y se integra a la composición arquitectónica como reconocimiento permanente a su aporte intelectual y literario

obra del escultor guatemalteco Roberto González Goyri. Constituye el principal homenaje al Premio Nobel de Literatura y se integra a la composición arquitectónica como reconocimiento permanente a su aporte intelectual y literario Marcador del juego de pelota maya: esta pieza establece un diálogo simbólico entre la herencia prehispánica de Guatemala y la obra del escritor, al resaltar el vínculo entre su literatura y las raíces del país

esta pieza establece un diálogo simbólico entre la herencia prehispánica de Guatemala y la obra del escritor, al resaltar el vínculo entre su literatura y las raíces del país Vigas gemelas de iluminación: a la composición se agrega un elemento metálico vertical de concreto reforzado y cubierta metálica. Estas vigas orientan la mirada hacia el cielo. Durante la noche, este elemento proyectará un haz de luz que reforzará el carácter conmemorativo del monumento y contribuirá a destacar su presencia dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Con información de Keneth Cruz