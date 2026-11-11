Miguel Ángel Asturias: el día que recibió la noticia del Nobel de Literatura mientras celebraba su cumpleaños en París

“Mi voz llegada de muy lejos, de mi Guatemala natal. Mi voz en el umbral de esta Academia”, iniciaba su discurso el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias al recibir el Premio Nobel de Literatura aquel 10 de diciembre de 1967, en Estocolmo, Suecia, donde se reconoció su trabajo literario.

La entrega del Nobel a Miguel Ángel Asturias se debió a que “su obra literaria, rica en colorido, basada en la originalidad del pueblo y en las tradiciones indígenas”, según las palabras del académico y poeta sueco Andërs Osterling durante la presentación del premio, recuerda un artículo hemerográfico de Prensa Libre.

El premio de la Academia Sueca llegó en medio del ascenso de la literatura del Gran Moyas, luego de que libros como El señor presidente, Hombres de maíz y Mulata de tal, entre otros, habían sido traducidos a más de 30 idiomas. En estas obras presentaba la cosmovisión indígena, la tradición y el devenir histórico de Guatemala.

Pero también venía de años de añoranza a través de su escritura, luego de que en 1954 fuera exiliado del país y le fuera retirado su pasaporte, lo que lo llevó a permanecer en países como Argentina y Francia, de ser galardonado con el Premio Lenin de la Paz por la Unión Soviética y de recuperar su nacionalidad al ser declarado embajador de Guatemala en Francia en 1966.

Fue meses después de su llegada a la Embajada de Guatemala en Francia cuando recibió la noticia que impactaría su vida literaria, al ser nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura de 1967.

El día que recibió la noticia del Nobel de Literatura

En entrevista, Miguel Ángel Asturias Amado, hijo menor del Nobel, compartió que tres años antes de su nombramiento el escritor comenzaba a tener un crecimiento importante en el ámbito literario, hasta figurar entre los nombres de la lista de candidatos para el reconocimiento.

Asturias Amado recordó que, para 1966, el Gran Moyas estuvo muy cerca de recibir el galardón. Aunque no lo ganó, llegó el reconocimiento del Premio Lenin de la Paz, cuya entrega se oficializó el 30 de abril de 1966.

En octubre de 1967, mientras Asturias residía en París debido a su cargo de embajador de Guatemala en Francia, iniciaban los rumores de que existía la posibilidad de que el escritor fuera nombrado ganador del Nobel de Literatura. Fue días antes cuando la Academia señaló que sería el 19 de octubre la fecha en la que revelaría al ganador, coincidiendo con el cumpleaños de Asturias.

Un día antes del anuncio, Asturias Amado relata que un equipo de periodistas de la televisión sueca llegó hasta el escritor para una entrevista. Sin embargo, al no tener certeza del resultado, Asturias pidió que esperaran al nombramiento, aunque les dio la opción de dejar a un equipo junto a él ese día.

“El 18 de octubre, la televisión sueca llegó a buscarlo. Le dijeron: ‘Mire, quisiéramos una entrevista con usted como ganador del Nobel’, pero mi padre les respondió: ‘No, no sabemos nada’, pese a ello, insistieron: ‘No, estamos seguros de que usted lo va a ganar’”, recuerda el hijo del literato sobre ese momento.

Miguel Ángel Asturias dejó que un equipo de periodistas lo acompañara ese día y aseguró que, si ganaba, la primera entrevista sería con ellos. Fue ese 19 de octubre cuando, según relata Asturias Amado, se anunció el premio, una sorpresa que el escritor recibió al ver la cara del periodista.

“Mi padre me contaba que, llegado el momento, se sentó junto al periodista sueco… Cuando estaban por anunciar al ganador del Premio Nobel, mi padre volteó a ver al periodista y lo encontró con los ojos hacia atrás. Al verlo lo supo, y le dijo: ‘¿Soy el ganador?’. Así fue como se enteró de que había recibido el premio: por la reacción del periodista sueco”, relata el hijo del Nobel.

Ese día fue histórico para Miguel Ángel Asturias Rosales. Su hijo recuerda que recibía gran cantidad de llamadas de escritores, diplomáticos y familiares. Incluso, llegó a recibir una solicitud del correo francés para entregarle los telegramas sin cerrar, debido a la cantidad de mensajes que recibían para él.

Recuerda que ese día se volvió una fiesta, pues en la Embajada de Guatemala en Francia se hicieron presentes estudiantes guatemaltecos, que celebraron junto a él, incluso cantando la Chalana.

Asturias Amado recuerda que él intentó comunicarse con su padre durante mucho tiempo, pero el teléfono estaba ocupado constantemente. Cuando finalmente se contactó con él, recuerda que lo primero que le dijo fue: “Mira, Miguelito, me han dado el Premio Nobel”, a lo que respondió que ya todos lo sabían. Recuerda que el escritor pensaba que lo llamaba únicamente para felicitarlo por su cumpleaños 68.

Fue así como el escritor invitó a su hijo a que lo acompañara a la entrega del Premio Nobel de Literatura, que se celebraría en diciembre de 1967 en Estocolmo, Suecia, momento en el que se consolidó como el segundo escritor latinoamericano en recibir este galardón después de Gabriela Mistral y, hasta la fecha, el único centroamericano.

El reconocimiento consolidó una trayectoria literaria profundamente vinculada con Guatemala, pese a los años que había pasado fuera del país. Fue el periodista Alfonso Anzueto quien, el día de la premiación, relató: “Asturias recibió sereno el galardón, pero al terminar el acto y recibir el abrazo y beso de su esposa, pusimos presenciar su emoción y sus ojos se humedecieron...”.

En su relato, Anzueto detalla que el escritor “durante el acto estuvo pensativo, con la mano en el mentón, una actitud muy peculiar en él y los guatemaltecos que lo contemplábamos. Nos daba la impresión de que, aunque físicamente estaba en el recinto, su pensamiento volaba hacia la patria”, según los datos hemerográficos de Prensa Libre.

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Imagen de Miguel Ángel Asturias en la aceptación del premio que le dio reconocimiento internacional. (Foto Prensa Libre: cortesía álbum familiar de los Asturias)