Miss Grand International 2026: ¿cuándo es la final? y ¿cómo votar por la guatemalteca Ximena Carrillo?

El certamen de belleza Miss Grand Internacional está a punto de dar a conocer a su ganadora. A lo largo de la competencia que se inició el 18 de septiembre pasado, Ximena Carrillo, la representante de Guatemala ha estado en el grupo de las candidatas con mejores puntajes y comentarios.

Hasta el medio día del 8 de octubre, la joven modelo guatemalteca se ubicaba en el octavo lugar de puntaje en el Voto popular y en el segundo en la competencia de Trajes Nacionales.

¿Cómo votar por Ximena?

Quienes deseen apoyar a la candidata guatemalteca pueden hacerlo de diversas maneras. Una es a través de las distintas redes sociales del concurso. En Facebook cada like y/o comentario equivale a un punto. Lo mismo sucede con Instagram.

Esta es la corona que portará la ganadora de Miss Grand Internacional. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla del sitio oficial de Miss Grand Internacional)

Quienes quieran brindar un respaldo mayor pueden ingresar a la página oficial del certamen http://missgrandinternational.com. De ahí se puede entrar al apartado "Vote" y ahí hay dos opciones que le permiten emitir su voto por Señorita Voto Popular y Mejor Vestuario Nacional. El voto es pagado y cada uno tiene un valor de US$1.

La gran final, del certamen que reunió a 78 países, se celebrará en Tailandia a las 19:00 horas (6 horas en Guatemala), el sábado 10 de octubre. Se realizará en el MGI Hall, ubicado en el sexto nivel del centro comercial Bravo BKK, en Bangkok, Tailandia. La transmisión podrá seguirse a través del canal de YouTube GrandTV y la página oficial de Facebook de Miss Grand International.

El programa de la gala incluye un baile de apertura, desfile en traje de baño, discursos de impacto social, pasarela en traje de gala y la coronación de la sucesora de Emma Tiglao, quien el año pasado representó a Filipinas y en declaraciones a la prensa ha dicho que Ximena Carrillo es una de sus favoritas en la actual competencia.