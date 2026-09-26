Señora Guatemala 2026 presenta a sus candidatas

Cambiar vidas y cumplir sueños es uno de los objetivos que se planteó, desde sus inicios hace 19 años, el certamen Señora Guatemala, que el viernes 25 de septiembre dio a conocer a las 16 candidatas de la edición 2026. La gala final de concurso se celebrará el 21 de noviembre en el Museo del Niño y será transmitida en horario estelar por Guatevisión.

Ricardo García Santander, gerente de producción de Guatevisión, mostró su complacencia por la alianza con Señora Guatemala. “Me encanta trabajar con este equipo tan disciplinado”, exaltó. Añadió que el certamen está alineado con los valores del grupo Prensa Libre. “Estamos hablando no solo de ver a mujeres maravillosas que seguramente tienen muchas cosas que mostrarnos, sino también tienen una gran historia que contar y creo que ahí está la fortaleza de este maravilloso certamen", expresó García Santander.

Ricardo García Santander, gerente de producción de Guatevisión exalta los valores del certamen Señora Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Gadiel Álvarez, productor del proyecto, señaló que Señora Guatemala comenzó el 8 de marzo de 2007. “Nunca se había visto a una señora con compromisos (profesión, hogar e hijos) que llevara el nombre de Guatemala a nivel internacional”, enfatizó. Afirmó que durante su trayectoria, el concurso ha tenido más de 900 precandidatas y más de 400 participantes oficiales. “Buscamos rescatar sueños de señoras, que en algún momento tuvieron el deseo de representar al país o se sienten tristes o frustradas. Señora Guatemala quiere abrirles puertas”, puntualizó Álvarez.

El productor expuso que antes de la presentación, las candidatas se someten a una preparación integral dentro de la academia que busca no solo transformarlas exteriormente, sino sobre todo, brindarles seguridad. Con ese objetivo también se celebra un concurso de talentos cuya ganadora pasa inmediatamente a formar parte de las 10 finalistas.

Gustavo Sánchez, director comercial de la organización Señora Guatemala puntualizó en que el certamen nació para darle realce y dar a conocer los valores de las mujeres guatemaltecas, independientemente de su estado civil. “Las participantes pueden ser casadas, viudas, solteras o divorciadas, con o sin hijos, comprendidas entre los 20 y los 60 años”, aseveró.

“El certamen Señora Guatemala es parte de las franquicias de Señora Universo y Señora Mundo, por ello, la ganadora representará al país en cualquiera de los dos eventos”, agregó Sánchez.

A la gala de presentación asistieron como invitadas especiales algunas de las anteriores reinas y finalistas de años anteriores, como Diana Aldana, Lidia Pacheco, Shirley Barrientos, entre otras.

Sueños y valores

La primera Señora Guatemala y coorganizadora del evento Vanessa Peñate declaró: “Reconocemos el valor de la mujer en todos sus roles. Señora Guatemala nació para recordarnos que nuestros sueños no tienen fecha de vencimiento”.

Vanessa Peñate, quien fue la primera Señora Guatemala y confundadora del certamen, asegura que el objetivo del proyecto es rescatar los sueños de las mujeres. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Lucy Ortega Berger, directora de Señora Guatemala, quien durante 30 años dirigió Miss Guatemala destacó: “Este año tenemos un grupo muy bonito con calidad e integridad”. Realzó cómo el certamen no se queda sobre los escenarios, sino que trasciende a través de obras sociales de distintos tipos que emprenden las participantes.

Gabriela Lara, actual Señora Guatemala, quien en el concurso de 2025 representó a Escuintla contó que durante su reinado ha visitado hospitales, asilos de ancianos y brindado charlas motivacionales y talleres para las mujeres. “Para mí el principal valor es la ayuda social en el que nos involucran tanto a la ganadora como a las otras participantes”, destacó. En octubre, Lara participará en el certamen Missis Universo, que se celebrará a partir del 16 de octubre en Sri Lanka junto a otras 120 candidatas. Durante su discurso sobre el escenario, Lara agradeció a Guatevisión el haberle dado la oportunidad de ser conductora en Viva la mañana. Anunció, con emoción, que está a punto de graduarse de la universidad.

Gabriela Lara, Señora Guatemala 2025, está a punto de viajar a Sri Lanka para representar a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Opotunidades

Algunas de las finalistas de años anteriores han tenido la oportunidad de participar en otros certámenes a nivel internacional, con el aval de este certamen, señala Gadiel Álvarez. Este es el caso de Jackeline Esquivel Barrientos, quien el año pasado representó a Estados Unidos, porque vive en Nueva York, donde trabaja en el área de carga pesada del aeropuerto Kennedy. En un mes viajará a Colombia donde representará a Guatemala en el certamen Queen of the Nation , por lo que fue coronada durante la presentación.

“Hace un año tuve la oportunidad de estar en este mismo escenario. Ha sido un año de enseñanzas, felicidad y muchos sueños por cumplir. De lo que me siento más orgullosa fue de trabajar mano a mano con entidades tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, con un solo objetivo en común: el apoyo y soporte a toda la comunidad guatemalteca que reside en Estados Unidos. Logramos unir a la comunidad indígena y a la comunidad garífuna", expuso Esquivel.

Las candidatas seleccionadas

Verenice Enríquez Garméndez, de 35 años, representa a Alta Verapaz. Es estilista profesional y empresaria. Tiene tres hijos. Evelyn Patricia Valdez Arriola, de 44 años, representa a Baja Verapaz. Es licenciada en Mercadeo y tiene dos hijos. Jericka Alejandra Sánchez Contreras, de 36 años, representa a Ciudad San Cristóbal. Es licenciada en Mercadeo y creadora de contenidos. Tiene dos hijos. Jacqueline Milaydi Aguilar Zamora, de 36 años, representa a Escuintla. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y comerciante. Tiene tres hijos. Francis Yesenia Alvarado Román, de 47 años, representa a Izabal. Es asistente de oficina jurídica. Tiene un hijo. María Isabel Flores Morales, de 37 años, representa a Jalapa. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en locución y periodismo. Tiene dos hijos. Margareth Liliana Cabrera Vargas, de 36 años, representa a Mixco. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Tiene un hijo. Angy Nineth Rodas Pereira de Girón, de 34 años, representa a Palencia. Es emprendedora. Tiene cuatro hijos. Patricia Analí Mejía Monzón, de 37 años, representa a Quetzaltenango. Es abogada y notaria. Tiene dos hijos. Maribel Esther Sabán Fonseca, de 31 años, representa a Quiché. Es nutricionista. Tiene tres hijos. Ana María Lam, de 32 años, representa a San Marcos. Es licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales con maestría en Administración Pública. Tiene un hijo. Adriana Carolina Mazariegos, de 26 años, representa a Siquinalá. Es enfermera profesional y coordinadora de sala de hemodiálisis. Tiene un hijo. Lubianka Tamara Sánchez Rivas de Aguilar, de 35 años, representa a Santa Catarina Pinula. Es Comunicadora Social con especialidad en Periodismo. Tiene dos hijos. Iris Mariela Martínez Cordero de Alvarado, de 35 años, representa a Villa Canales. Es Contadora Pública. Tiene tres hijos. Jennifer Tricia Fonsea Guzmán de Quiñónez, de 39 años, representa a Villa Nueva. Es licenciada en Administración de Empresas. Tiene dos hijos. Lian Sharis Díaz Girón, de 21 años, representa a Zacapa. Es maestra de primaria. Le gusta el ballet y hacer manualidades. No tiene hijos.

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La corona, una joya original

La corona con la que se premia a Señora Guatemala es una joya llamada Quetzal Turquesa, creada por el diseñador mexicano Ricardo Patraca. Esculpida en finos metales y bañada en oro. La base tiene tejidos guatemaltecos. Refleja la silueta del quetzal y cuenta con incrustaciones de jade.