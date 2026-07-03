“Monstruos y pájaros”: de qué trata el primer libro de ficción de Dina Fernández

Del periodismo a la ficción, Dina Fernández presentó su primer libro, Monstruos y pájaros, una recopilación de 11 cuentos cortos que narran, a su manera, la realidad de Guatemala.

Luego de más de tres décadas de trayectoria periodística, durante las cuales pasó por diversas salas de Redacción, entre ellas la de Prensa Libre, la escritora anunció hace unos años su retiro del periodismo para cumplir lo que llama “un sueño hecho realidad”.

“Es un sueño cumplido, porque desde muy niña yo quería escribir ficción y me tomó 50 años llegar aquí. Estoy muy contenta de verlo hecho realidad”, dijo a Prensa Libre.

Sin embargo, el proceso no fue sencillo, pues la pluma periodística, acostumbrada a describir hechos reales, tuvo que transformarse para crear nuevas historias, aunque muy apegadas a la realidad que Fernández conoció a lo largo de su carrera.

“Es un proceso muy distinto. En el periodismo se mantiene distancia, se describen las cosas como son y uno no se atreve por nada del mundo a decir qué piensan o qué sienten los demás, a menos de que a uno se lo hayan dicho. Pero al escribir ficción el proceso es completamente diferente; es un poco como escribir desde las tripas. Fue aprender a escribir otra vez, como que me hubiera sentado otra vez en la universidad a encontrar una nueva voz”, cuenta.

Los primeros cuentos los comenzó a escribir durante la pandemia y, a lo largo de estos años, fue terminando, revisando y perfeccionando los textos que ahora forman parte de este primer libro.

En cada uno de los 11 cuentos, Fernández presenta la sociedad guatemalteca contemporánea, con sus dosis de oscuridad, pero también de valentía, coraje e, incluso, ternura.

"Monstruos y Pájaros", de la guatemalteca Dina Fernández, reúne 11 cuentos cortos que retratan la realidad social. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“Es un libro sobre el poder y la violencia en los lugares donde supuestamente no debería existir, como en el círculo de la familia. Yo quisiera que con él reflexionáramos sobre la sociedad y que pensemos si esta es la sociedad que somos porque tiene que ser así o qué necesitaría cambiar”, agrega.

En sus 178 páginas, Monstruos y pájaros reúne 11 cuentos basados en la realidad social que conoció al ejercer el periodismo e, incluso, en algunas experiencias de su vida personal:

Monstruo Gisele y los pájaros La casa del rosal De aquí no se sale Amigos de antes Sangre en mis dedos Las Victorias Profanación El único tesoro Hijos del fuego Vaso negro

Durante la presentación de su libro, Dina Fernández estuvo acompañada del escritor Julio Serrano, en presencia de familiares, amigos, periodistas y escritores. (Foto Prensa Libre: Javier González)

En compañía de su familia, amigos, periodistas y escritores, entre ellos Delia Quiñónez, Premio Nacional de Literatura 2016, Monstruos y pájaros fue presentado el jueves 2 de julio del 2026 en la librería Sophos, donde recibió diversos comentarios y felicitaciones.

Con frases como “¡Qué orgulloso estoy de ti!”, “Qué bueno que los monstruos no son los que ganan” y “¡Felicidades por lograr tus sueños!”, el libro fue recibido con entusiasmo por los invitados y los lectores que asistieron a la actividad.

Dina Fernández asegura que este libro es un sueño hecho realidad. (Foto Prensa Libre: Javier González)

“Estamos ante una pieza que se suma a una larga y milenaria tradición de los humanos de contarnos historias, de tratar de apalabrar el mundo. Agradezco que este libro nazca como otra de las piedras fundamentales que se suman a una gran pirámide que nosotros, como personas mesoamericanas, hemos estado construyendo con nuestras pequeñas piedras de palabras”, dijo Julio Serrano, escritor guatemalteco, quien, junto con Arnoldo Gálvez, acompañó a Fernández en la edición de los textos y respaldó la presentación del libro.

Monstruos y pájaros ya está disponible en Librería Sophos y en otros sitios digitales, a un precio de Q135.

Con este libro, Dina Fernández debutó como escritora de ficción y asegura que su próximo proyecto “definitivamente será una novela”.