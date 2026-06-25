Karei presentará “Historias de los K’iché'”, el libro ilustrado que acerca el “Popol Wuj” a toda la familia

El libro Historias de los K'iché' cuenta la historia y las emocionantes aventuras de los dioses gemelos Hunahpú e Ixbalanqué. Se trata de una serie de fascículos con una versión ilustrada del Popol Wuj, escrita por el escritor e ilustrador guatemalteco Justo Medrano, mejor conocido como "Karei".

“Esta es una versión del Popol Wuj, en formato de libro ilustrado. Al ser una versión ligera, funciona tanto para niños como para toda la familia. Uno de los objetivos del proyecto es impulsar el contenido del documento precolombino, el cual consideramos que está al nivel de las más importantes obras de la literatura universal”, explica el artista.

En este primer volumen aborda la historia de Wuqub' Qak'ix, un dios de la mitología maya que aseguró falsamente ser el sol y la luna a la vez.

El ejemplar será presentado este sábado 27 de junio, a las 11 horas, en el Museo Miraflores, salón Ceiba, 7.ª calle 21-55, Paseo Miraflores, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, donde también habrá música en vivo con el grupo Maya Aj y otros invitados especiales. La entrada será gratuita.

Fecha

Sábado 27 de junio del 2026.

Hora

11 horas.

Lugar

Museo Miraflores, Salón Ceiba, 7a. calle 21-55 zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita

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