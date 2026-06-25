Concierto gratuito de la Estudiantina de la Usac: fecha, hora y lugar

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Concierto gratuito de la Estudiantina de la Usac: fecha, hora y lugar

Con 56 años de trayectoria, la Estudiantina de la Universidad de San Carlos celebrará su aniversario con un concierto gratuito.

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Concierto gratuito de la Estudiantina de la Usac fecha, hora y lugar

La Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala celebrará sus 56 años con su público, en un concierto gratuito que tendrá lugar en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala conmemorará sus 56 años de trayectoria con un concierto especial de aniversario, abierto al público y con entrada gratuita.

A través de sus redes sociales, la agrupación invitó a la población a acompañarlos en esta celebración.

“¡Celebremos juntos el aniversario de la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala! Acompáñanos a disfrutar de un concierto inolvidable lleno de talento y tradición. ¡Será un honor contar con tu presencia!”, expresaron.

La presentación se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicado en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

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La agrupación también recordó el legado construido durante más de medio siglo de historia.

¡56 años haciendo historia! Desde aquel 6 de junio de 1970 hasta este 2026, la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha llevado el alma, la música y las tradiciones de nuestro país en cada nota. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos y público querido, por acompañarnos en este recorrido eterno lleno de folclor y pasión”, compartieron en otra publicación.

El concierto busca reunir a antiguos seguidores y nuevos públicos para celebrar una trayectoria marcada por la difusión del folclor, la música tradicional y la cultura guatemalteca.

Fecha

Sábado 27 de junio del 2026.

Hora

17 horas.

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicado en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita

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ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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