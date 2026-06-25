Escenario
Concierto gratuito de la Estudiantina de la Usac: fecha, hora y lugar
Con 56 años de trayectoria, la Estudiantina de la Universidad de San Carlos celebrará su aniversario con un concierto gratuito.
La Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala celebrará sus 56 años con su público, en un concierto gratuito que tendrá lugar en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto Prensa Libre: Freepik)
La Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala conmemorará sus 56 años de trayectoria con un concierto especial de aniversario, abierto al público y con entrada gratuita.
A través de sus redes sociales, la agrupación invitó a la población a acompañarlos en esta celebración.
“¡Celebremos juntos el aniversario de la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala! Acompáñanos a disfrutar de un concierto inolvidable lleno de talento y tradición. ¡Será un honor contar con tu presencia!”, expresaron.
La presentación se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicado en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
La agrupación también recordó el legado construido durante más de medio siglo de historia.
“¡56 años haciendo historia! Desde aquel 6 de junio de 1970 hasta este 2026, la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha llevado el alma, la música y las tradiciones de nuestro país en cada nota. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos y público querido, por acompañarnos en este recorrido eterno lleno de folclor y pasión”, compartieron en otra publicación.
El concierto busca reunir a antiguos seguidores y nuevos públicos para celebrar una trayectoria marcada por la difusión del folclor, la música tradicional y la cultura guatemalteca.
Fecha
Sábado 27 de junio del 2026.
Hora
17 horas.
Lugar
Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicado en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Entrada
Gratuita
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.