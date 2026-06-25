Concierto gratuito de la Estudiantina de la Usac: fecha, hora y lugar

La Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala conmemorará sus 56 años de trayectoria con un concierto especial de aniversario, abierto al público y con entrada gratuita.

A través de sus redes sociales, la agrupación invitó a la población a acompañarlos en esta celebración.

“¡Celebremos juntos el aniversario de la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala! Acompáñanos a disfrutar de un concierto inolvidable lleno de talento y tradición. ¡Será un honor contar con tu presencia!”, expresaron.

La presentación se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 2026, a las 17:00 horas, en el Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicado en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

La agrupación también recordó el legado construido durante más de medio siglo de historia.

“¡56 años haciendo historia! Desde aquel 6 de junio de 1970 hasta este 2026, la Estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha llevado el alma, la música y las tradiciones de nuestro país en cada nota. Queremos darles las gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos y público querido, por acompañarnos en este recorrido eterno lleno de folclor y pasión”, compartieron en otra publicación.

El concierto busca reunir a antiguos seguidores y nuevos públicos para celebrar una trayectoria marcada por la difusión del folclor, la música tradicional y la cultura guatemalteca.

Fecha

Sábado 27 de junio del 2026.

Hora

17 horas.

Lugar

Conservatorio Nacional de Música “Germán Alcántara”, ubicado en la 3.ª avenida 4-61, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita

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