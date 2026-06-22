San José Pinula celebrará misa en honor al padre Hermógenes López Coarchita

Desde el martirio del Siervo de Dios padre Hermógenes López Coarchita, el 30 de junio de 1978, miles de fieles lo recuerdan y celebran cada año una eucaristía en su honor.

A 48 años de su muerte, la tradición de fe continúa. En esta ocasión, la misa tendrá lugar el lunes 29 de junio del 2026, a las 10 horas, en la Arena Pinula, ubicada en la 9a. avenida de la zona 4 de San José Pinula.

Presidida por monseñor Gonzalo de Villa y Vásquez, arzobispo metropolitano, la misa contará con la participación de decenas de sacerdotes, seminaristas, religiosas y unos ocho mil laicos provenientes de aldeas de San José Pinula y de otras parroquias del país.

El padre Hermógenes López Coarchita nació en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, el 16 de septiembre de 1928, y fue el tercero de ocho hermanos. A los 15 años ingresó en el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Guatemala y el 7 de noviembre de 1954 fue ordenado sacerdote.

Llegó a San José Pinula el 28 de noviembre de 1966, donde acompañó y sirvió a la comunidad durante 12 años, hasta el 30 de junio de 1978, cuando fue asesinado al regresar de visitar a un enfermo.

Actualmente, su causa de beatificación y canonización es analizada por los consultores teólogos del Dicasterio para las Causas de los Santos, en Roma, mientras católicos de toda Guatemala esperan que próximamente sea proclamado beato.

Fecha

Lunes 29 de junio del 2026.

Hora

10 horas.

Lugar

Arena Pinula, 9a. avenida de la zona 4 de San José Pinula.

Ingreso

Libre

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