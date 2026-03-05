Padre Hermógenes López Coarchita: reliquias, historia y el camino hacia su posible beatificación

Recordado por su labor en la defensa de los más necesitados y por su trágico destino derivado de su lucha y convicciones, el padre Hermógenes López Coarchita es recordado por la Iglesia católica guatemalteca, cuyos fieles buscan que la Santa Sede reconozca su beatificación este 5 de marzo del 2026.

Mientras la espera llega a su fin, el Arzobispado de Guatemala pidió a sus feligreses que se unan en oración para dar testimonio de fe, de la vida virtuosa y de la entrega pastoral del Siervo de Dios padre Eufemio Hermógenes López Coarchita, y que con ello sea reconocido por el Vaticano.

Su historia ha marcado a la Iglesia católica guatemalteca, que compartió un documento en el que se habla de su trayectoria y se muestran reliquias que dan testimonio de la vida del padre Hermógenes López Coarchita.

Originario de Ciudad Vieja, en el departamento de Sacatepéquez, Hermógenes López Coarchita nació el 16 de septiembre de 1928 y fue el tercero de ocho hermanos. Desde joven mostró interés por el sacerdocio y la vida espiritual; a los 15 años ingresó al seminario menor en Guatemala.

López Coarchita cursó Teología en el Seminario San José de la Montaña, en San Salvador, de 1951 a 1954, según destaca el Arzobispado. A los 26 años fue ordenado sacerdote, de acuerdo con datos hemerográficos de Prensa Libre.

El Arzobispado de Guatemala señala que el 7 de noviembre de 1954 fue ordenado presbítero. En los primeros años de su ministerio sacerdotal fue formador del seminario y, posteriormente, en 1966 fue enviado como párroco a San José Pinula, lugar donde fallecería.

Datos del Arzobispado indican que el padre Hermógenes López Coarchita buscó ser cercano a los habitantes del municipio, lo que lo llevó a conocer la realidad social y las necesidades que enfrentaban, y a desarrollar su labor de apoyo a los más necesitados.

“El ambiente de entonces facilitaba comprender la realidad y su inteligencia de pastor y profeta le permitió conocer dónde estaban las causas de la pobreza, realidad que Dios no quería y que, en buena parte, era producto de situaciones de injusticia creadas por los mismos seres humanos”, destaca el Arzobispado de Guatemala.

Su dedicación lo llevó a apoyar a su comunidad e incluso a pronunciarse contra lo que consideraba injusto. Así, López Coarchita se pronunció contra el reclutamiento militar forzoso de jóvenes y se opuso a un proyecto de traslado de agua del municipio hacia la capital, según datos recopilados en la hemeroteca de Prensa Libre.

Según el relato, el 29 de junio de 1978 el padre Hermógenes López Coarchita envió una carta al presidente Kjell Laugerud, en la cual pedía la “supresión del Ejército Nacional”, con el objetivo de generar un mayor impacto en su comunidad.

Se conoce que al día siguiente hombres armados lo emboscaron en la carretera que va de la aldea San Luis a San José Pinula, donde murió el 30 de junio de 1978.

Reliquias del padre Hermógenes López Coarchita

Por medio de un documento, el Arzobispado de Guatemala compartió imágenes de las reliquias del sacerdote, entre ellas:

Utensilios y libros litúrgicos

Ritual del padre Hermógenes

Píxide con manchas de sangre, donde llevaba a Jesús Sacramentado

Óleo de los enfermos con manchas de sangre; lo llevaba el día de su muerte

Vidrios encontrados en la sotana del padre Hermógenes

Reliquias que se conservan del Padre Hermógenes López Coarchita. (Foto Prensa Libre: Arzobispado de Guatemala)

Manteles del Altar Mayor

El día de su muerte estos manteles estaban en el altar.

La gente depositó el cuerpo del padre Hermógenes donde derramó su sangre.

Reliquias que se conservan del Padre Hermógenes López Coarchita. (Foto Prensa Libre: Arzobispado de Guatemala)

Ornamentos y vestimenta

Sotana que llevaba el padre Hermógenes el día de su muerte. En ella se observan los agujeros provocados por las esquirlas

Ropa que llevaba el padre Hermógenes: el pantalón, la ropa interior y los zapatos tienen sangre derramada el día que regresó a la casa de nuestro buen Padre Dios

Estola que llevaba para la visita de enfermos

Reliquias que se conservan del Padre Hermógenes López Coarchita. (Foto Prensa Libre: Arzobispado de Guatemala)