Padre Hermógenes avanza en su beatificación: este 5 de marzo examinan su causa en Roma

Monseñor Gonzalo de Villa envió una carta fechada el 28 de febrero a los sacerdotes para ofrecer las misas de este segundo domingo de Cuaresma y los días siguientes con la intención del padre Hermógenes:

“Les comparto que el próximo jueves 5 de marzo, en la ciudad de Roma, los consultores teólogos del Dicasterio de las Causas de Santos examinarán la Positio de Dios, padre Hermógenes López Coarchita, para que, si es la voluntad de Dios, el testimonio de fe que dio el padre Hermógenes, sea reconocido y aprobado por la iglesia”, anota.

“De tal manera que pueda mostrarse públicamente, como ejemplo y auxilio para todo el pueblo de Dios y particularmente para los ministros y consagrados, puesto que, con su profunda espiritualidad y vida virtuosa, su compromiso social y celo pastoral, nos da un gran ejemplo de vocación”, dice la carta.

Carta enviada por monseñor Gonzalo de Villa a los sacerdotes. (Foto Prensa Libre: cortesía Comunicación social del Arzobispado)

Ya se cerró la parte diocesana, con los teólogos diocesanos, y se envío a Roma. Ya está por cerrarse la parte romana y luego ya sería la declaración pública de la santidad del padre Hermógenes, explica el padre Luis René Sandoval, director de Comunicación social del Arzobispado.

Una vez se cierra en Roma la parte diocesana y el Papa acepta la beatificación, se hace la declaración pública y ya se puede tener la veneración de la iglesia completa, comenta el padre Sandoval.

La beatificación es el reconocimiento público de las virtudes del padre Hermógenes y ya se le puede venerar en los altares.

Quién era el padre Hermógenes

Eufemio Hermógenes López Coarchita nació en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, el 16 de septiembre de 1928. Fue el tercero de una familia de ocho hermanos. Ingresó al seminario a los 15 años y a los 26 fue ordenado sacerdote.

López Coarchita se pronunció en contra del reclutamiento militar forzoso de los jóvenes y se opuso a un proyecto de traslado de agua del municipio hacia la capital. El 29 de junio de 1978, envió una carta al presidente Kjell Laugerud, en la cual le pedía la “supresión del Ejército Nacional”.

Al día siguiente, hombres armados lo emboscaron en la carretera que va de la aldea San Luis a San José Pinula.

El padre Hermógenes murió en el lugar. Su caso forma parte del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.