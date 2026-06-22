FILM: el concierto con las bandas sonoras más famosas del cine llega al Museo Miraflores

Las bandas sonoras de algunas de las películas más famosas serán interpretadas en FILM: Música de Películas, un concierto en vivo con cuerdas y percusión a cargo de Atlas String Quartet e invitados especiales de Querido Arte.

«¡Preparen las palomitas y afinen los oídos! Atlas String Quartet los invita a un viaje musical inolvidable a través de las bandas sonoras más icónicas del cine en su concierto FILM», indican los organizadores.

Desde clásicos hasta éxitos contemporáneos, el concierto incluirá piezas de Star Wars, Gladiador, Interstellar, La La Land, Titanic, Piratas del Caribe, Jurassic Park, Avengers, La Bella y la Bestia, Back to the Future y otros temas icónicos de la gran pantalla.

El concierto se llevará a cabo el sábado 11 de julio del 2026, a las 19 horas, en el Teatro del Museo Miraflores, 7a c.alle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores. El donativo para las entradas es de Q150. Están disponibles en www.mallbi.com/producto/film/

Fecha

Sábado 11 de julio del 2026.

Hora

19 horas.

Lugar

Teatro del Museo Miraflores, 7a. calle 21-55 Zona 11, Paseo Miraflores.

Entradas

Q150. Disponibles en www.mallbi.com/producto/film/

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