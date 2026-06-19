Vacaciones de medio año 2026 en Guatemala: 10 lugares turísticos para visitar

Las tan esperadas vacaciones de medio año están por comenzar. Según datos del Ministerio de Educación, tanto el sector público como el privado disfrutarán de un período de descanso desde el miércoles 24 hasta el martes 30 de junio del 2026.

Durante estos días, estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos aprovecharán el receso para descansar, realizar otras actividades y salir de la rutina.

Mientras muchos seguramente prevén disfrutar de los encuentros de la Copa del Mundo 2026, que coinciden con este período de vacaciones, otros buscan opciones para salir, conocer otros paisajes y despejarse.

Para ello, no es necesario salir del país, pues Guatemala cuenta con destinos naturales, parques recreativos, sitios arqueológicos y ciudades coloniales que pueden visitarse durante las vacaciones de medio año 2026. Estos son solo algunos de ellos.

1. Zoológico La Aurora

Uno de los lugares más atractivos es el Zoológico La Aurora, que alberga más de 287 especies de animales. El recinto cuenta con restaurantes y áreas de juegos tipo arcade, ideales para disfrutar en familia sin salir de la Ciudad de Guatemala. Los precios de ingreso son de Q60 para adultos y Q30 para niños.

Los pingüinos son de los principales atractivos dentro del Zoológico La Aurora. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

2. Parques del IRTRA

El IRTRA cuenta con seis parques temáticos que ofrecen juegos mecánicos, piscinas, naturaleza, zoológicos y otros espacios de entretenimiento para toda la familia. Mundo Petapa y Amatitlán, en Guatemala, así como Xetulul, Xocomil y Xejuyup, en Retalhuleu, estarán abiertos a partir de las 9 horas. El parque de Agua Caliente permanece cerrado por remodelación.

El IRTRA cuenta con diversos parques temáticos. (Foto Prensa Libre: Cortesía IRTRA)



3. Antigua Guatemala

La ciudad colonial es uno de los destinos más concurridos durante las vacaciones. Cuenta con una amplia oferta cultural, templos religiosos, museos, bares y otros espacios turísticos que atraen a guatemaltecos y extranjeros.

El Cerro de la Cruz en Antigua Guatemala ofrece una hermosa vista. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

4. Playas públicas

Guatemala cuenta con playas públicas que ofrecen diversas atracciones para visitantes locales y extranjeros, entre ellas el surf y otras actividades acuáticas. Entre las más populares figuran El Paredón y Puerto San José, en Escuintla, así como Monterrico, en Santa Rosa.

Playa de Monterrico, un lugar para disfrutar y refrescarse. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

5. Semuc Champey

Este monumento natural y área protegida de Guatemala está ubicado en el departamento de Alta Verapaz. La belleza de sus aguas cristalinas, El Mirador y sus piscinas naturales lo han posicionado como uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Turistas disfrutan de las aguas color turquesa del las pozas de Semuc Champey, ubicadas en Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: AFP)

6. Parque Nacional Laguna Lachuá

También ubicado en Alta Verapaz, este sitio destaca por la hermosura de sus paisajes y por su impresionante laguna, que alcanza una profundidad de 222 metros y está rodeada de una densa vegetación.

Laguna Lachua uno de los humedales de mayor relevancia del país. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

7. Sitio arqueológico Kaminaljuyú

Su riqueza histórica, cultural y natural convierte a Kaminaljuyú en uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, donde las familias pueden disfrutar de actividades recreativas y educativas. Está ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala y permanece abierto de 8 a 16 horas.

Una de las áreas que ahora puede observarse por los visitantes en Kaminaljuyú. (Foto Prensa Libre: cortesía MInisterio de Cultura y Deportes)

8. Volcán de Pacaya y Acatenango

Escalar un volcán también puede ser una buena opción para el descanso de medio año. El volcán de Pacaya, ubicado entre Escuintla y Guatemala, es famoso por sus ríos de lava. Mientras tanto, el volcán Acatenango, entre Chimaltenango y Sacatepéquez, presenta un mayor grado de dificultad, pero ofrece impresionantes paisajes.

Antes de comenzar la subida al volcán de Pacaya, los guías proporcionan recomendaciones esenciales como: llevar calzado adecuado, agua, protector solar y estar preparados para un ascenso moderado. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)



9. Panajachel y San Juan La Laguna

La vista de Panajachel y del lago de Atitlán, en Sololá, ha cautivado tanto a guatemaltecos como a extranjeros, lo que convierte a estas localidades en destinos muy visitados durante los asuetos.

San Juan La Laguna se ubica en la cuenca del Lago de Atitlán. (Foto Prensa Libare: Hemeroteca PL)

10. Tikal

Tikal combina la belleza del paisaje con la historia reflejada en cada rincón del Templo del Gran Jaguar. Desde hace décadas es uno de los destinos turísticos que atrae a visitantes nacionales y extranjeros.