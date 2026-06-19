Salud y Familia
Vacaciones de medio año 2026 en Guatemala: 10 lugares turísticos para visitar
Desde playas y volcanes hasta parques recreativos y sitios arqueológicos, Guatemala cuenta con diversas opciones para disfrutar las vacaciones de medio año.
Petén ofrece diversos espacios turísticos donde se puede disfrutar la estadía, como la isla de Flores. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Las tan esperadas vacaciones de medio año están por comenzar. Según datos del Ministerio de Educación, tanto el sector público como el privado disfrutarán de un período de descanso desde el miércoles 24 hasta el martes 30 de junio del 2026.
Durante estos días, estudiantes, docentes y personal administrativo de los centros educativos aprovecharán el receso para descansar, realizar otras actividades y salir de la rutina.
Mientras muchos seguramente prevén disfrutar de los encuentros de la Copa del Mundo 2026, que coinciden con este período de vacaciones, otros buscan opciones para salir, conocer otros paisajes y despejarse.
Para ello, no es necesario salir del país, pues Guatemala cuenta con destinos naturales, parques recreativos, sitios arqueológicos y ciudades coloniales que pueden visitarse durante las vacaciones de medio año 2026. Estos son solo algunos de ellos.
1. Zoológico La Aurora
Uno de los lugares más atractivos es el Zoológico La Aurora, que alberga más de 287 especies de animales. El recinto cuenta con restaurantes y áreas de juegos tipo arcade, ideales para disfrutar en familia sin salir de la Ciudad de Guatemala. Los precios de ingreso son de Q60 para adultos y Q30 para niños.
2. Parques del IRTRA
El IRTRA cuenta con seis parques temáticos que ofrecen juegos mecánicos, piscinas, naturaleza, zoológicos y otros espacios de entretenimiento para toda la familia. Mundo Petapa y Amatitlán, en Guatemala, así como Xetulul, Xocomil y Xejuyup, en Retalhuleu, estarán abiertos a partir de las 9 horas. El parque de Agua Caliente permanece cerrado por remodelación.
3. Antigua Guatemala
La ciudad colonial es uno de los destinos más concurridos durante las vacaciones. Cuenta con una amplia oferta cultural, templos religiosos, museos, bares y otros espacios turísticos que atraen a guatemaltecos y extranjeros.
4. Playas públicas
Guatemala cuenta con playas públicas que ofrecen diversas atracciones para visitantes locales y extranjeros, entre ellas el surf y otras actividades acuáticas. Entre las más populares figuran El Paredón y Puerto San José, en Escuintla, así como Monterrico, en Santa Rosa.
5. Semuc Champey
Este monumento natural y área protegida de Guatemala está ubicado en el departamento de Alta Verapaz. La belleza de sus aguas cristalinas, El Mirador y sus piscinas naturales lo han posicionado como uno de los destinos turísticos más visitados del país.
6. Parque Nacional Laguna Lachuá
También ubicado en Alta Verapaz, este sitio destaca por la hermosura de sus paisajes y por su impresionante laguna, que alcanza una profundidad de 222 metros y está rodeada de una densa vegetación.
7. Sitio arqueológico Kaminaljuyú
Su riqueza histórica, cultural y natural convierte a Kaminaljuyú en uno de los sitios arqueológicos más visitados del país, donde las familias pueden disfrutar de actividades recreativas y educativas. Está ubicado en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala y permanece abierto de 8 a 16 horas.
8. Volcán de Pacaya y Acatenango
Escalar un volcán también puede ser una buena opción para el descanso de medio año. El volcán de Pacaya, ubicado entre Escuintla y Guatemala, es famoso por sus ríos de lava. Mientras tanto, el volcán Acatenango, entre Chimaltenango y Sacatepéquez, presenta un mayor grado de dificultad, pero ofrece impresionantes paisajes.
9. Panajachel y San Juan La Laguna
La vista de Panajachel y del lago de Atitlán, en Sololá, ha cautivado tanto a guatemaltecos como a extranjeros, lo que convierte a estas localidades en destinos muy visitados durante los asuetos.
10. Tikal
Tikal combina la belleza del paisaje con la historia reflejada en cada rincón del Templo del Gran Jaguar. Desde hace décadas es uno de los destinos turísticos que atrae a visitantes nacionales y extranjeros.