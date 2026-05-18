Vacaciones de medio año: ¿cuándo se gozan en Guatemala?

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Vacaciones de medio año: ¿cuándo se gozan en Guatemala?

El primer semestre del año se acerca y también el descanso oficial en centros educativos públicos y privados en Guatemala.

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El descanso de medio año permite un descanso a los niños y sus familias de las rutinas de estudio. (Foto Prensa Libre: EFE)

El descanso de medio año permite un descanso a los niños y sus familias de las rutinas de estudio. (Foto Prensa Libre: EFE)

El receso escolar de medio año es esperado por algunas familias para programar un descanso.

Lo ideal es planificar los días de descanso y optimizar los gastos imprevistos. Es necesario decidir los lugares por visitar, establecer las fechas y estimar los costos.

El Ministerio de Educación, en su programa anual, fijó las fechas de descanso para unas semanaa, de la siguiente manera:

Sector público — Acuerdo Ministerial No. 4817-2025
Del miércoles 24 al martes 30 de junio del 2026 será el receso de medio año para estudiantes y docentes.

Sector privado, por cooperativa y municipal — Acuerdo Ministerial No. 4818-2025
Del miércoles 24 al martes 30 de junio del 2026 será el receso de medio año.

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El descanso de este año coincidirá en parte con el Mundial de Futbol, que comenzará el jueves 11 de junio y concluirá el domingo 19 de julio del 2026.

Un artículo de Prensa Libre describe que el descanso es un espacio de tiempo para renovarnos y restaurar capacidades.  También es un momento para detenernos y nutrirnos para seguir adelante durante la jornada, darnos un respiro para para ser más productivos, pero también para mantenernos creativos, tomar mejores decisiones y tener mejores resultados

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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