Vacaciones de medio año: ¿cuándo se gozan en Guatemala?

El receso escolar de medio año es esperado por algunas familias para programar un descanso.

Lo ideal es planificar los días de descanso y optimizar los gastos imprevistos. Es necesario decidir los lugares por visitar, establecer las fechas y estimar los costos.

El Ministerio de Educación, en su programa anual, fijó las fechas de descanso para unas semanaa, de la siguiente manera:

Sector público — Acuerdo Ministerial No. 4817-2025

Del miércoles 24 al martes 30 de junio del 2026 será el receso de medio año para estudiantes y docentes.

Sector privado, por cooperativa y municipal — Acuerdo Ministerial No. 4818-2025

Del miércoles 24 al martes 30 de junio del 2026 será el receso de medio año.

El descanso de este año coincidirá en parte con el Mundial de Futbol, que comenzará el jueves 11 de junio y concluirá el domingo 19 de julio del 2026.

Un artículo de Prensa Libre describe que el descanso es un espacio de tiempo para renovarnos y restaurar capacidades. También es un momento para detenernos y nutrirnos para seguir adelante durante la jornada, darnos un respiro para para ser más productivos, pero también para mantenernos creativos, tomar mejores decisiones y tener mejores resultados