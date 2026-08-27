Muere Peter Cullen, actor de doblaje conocido por dar voz a Optimus Prime en “Transformers” e Igor en “Winnie the Pooh”

Con una carrera en el doblaje para cine, televisión y videojuegos, Peter Cullen fue conocido principalmente por ser la voz de Optimus Prime en la franquicia de “Transformers”.

A los 85 años, el actor habría fallecido el 26 de agosto en su casa en Los Ángeles, California. Su representante confirmó la muerte al medio People y señaló que Cullen falleció en paz y rodeado de su familia.

El actor, nacido en Montreal, Canadá, construyó una carrera en el doblaje y destacó por sus diversas participaciones como la voz de Optimus Prime en producciones de cine y televisión.

La familia dijo en un comunicado a People: “Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y un sinnúmero de admiradores en todo el mundo”.

El actor fue conocido no solo por participar en “Transformers”, sino también en producciones como “Winnie the Pooh”, donde interpretó a Igor, y por dar voz a King Kong en la película de 1976, trabajos que consolidaron su carrera en la industria del doblaje.

Ante el anuncio de su muerte, la familia de Peter Cullen pidió a sus seguidores y amigos honrar su “extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad”, según el mensaje difundido por People.

Uno de sus primeros trabajos fue en la película “King Kong”, de 1976. Su participación en “Transformers” comenzó en la serie de animación desarrollada entre 1984 y 1987.

Cullen fue el primero en dar voz a Optimus Prime, personaje que posteriormente llegó al cine. Según la agencia EFE, la muerte de Optimus Prime “tras un duelo con el titánico Megatron en la película de 1986 provocó tal revuelo entre los seguidores de la franquicia”.

Posteriormente, la producción trajo de vuelta a Optimus Prime a la saga de “Transformers” en la entrega de 1987 “Transformers: The Return of Optimus Prime”, en la que Peter Cullen también regresó para dar voz al personaje y continuar su legado.

Además, Cullen prestó su voz en producciones como “El ascenso de las Tortugas Ninja”. Según IMDb, también fue reconocido por proporcionar los efectos vocales del Depredador en la película de 1987 del mismo nombre, interpretar a Eeyore en “Winnie the Pooh”, a Monterey Jack en “Chip 'n Dale: Rescue Rangers” y a KARR en “Knight Rider”.