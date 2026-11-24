Con la inauguración de la temporada navideña en Mundo Petapa, celebrada el martes 24 de noviembre de 2026, el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) dio inicio a una serie de actividades especiales dirigidas a las familias guatemaltecas que deseen disfrutar de los parques durante el período vacacional de los niños y experimentar la alegría de las fiestas de fin de año.

Sobre el escenario principal de este centro recreativo uno de los principales atractivos fue el espectáculo musical Navidad, el corazón de la magia, una producción artística especialmente concebida para transmitir la emoción y el espíritu de estas fiestas.

El mensaje del espectáculo se centró en enfatizar en que la verdadera magia de la Navidad se encuentra en "compartir, sorprendernos y disfrutar junto a las personas que más queremos", según indica la organización.

Ricardo Castillo Sinibaldi, presidente de la Junta Directiva del IRTRA, se dirigió a la audiencia para exaltar la importancia de las actividades que se realizan y de la recreación. Además, indicó que hasta la fecha, los parques del IRTRA han recibido 107,500,000 visitantes. "Esto demuestra que los guatemaltecos sí queremos las cosas buenas, sí queremos divertirnos y sí queremos que nuestras familias disfruten y gocen", afirmó.

Luego de realizar una cuenta regresiva, se anunció que el parque se había iluminado con un millón de luces.

Miles de personas se hicieron presentes en las instalaciones de Mundo Petapa para disfrutar de la inauguración de la temporada navideña. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Un escenario luminoso

Durante la temporada, que se extendrá hasta los primeros días de enero de 2027, "Mundo Petapa se transforma en un escenario navideño, donde la ambientación, las luces y los espacios especialmente decorados crean una atmósfera que invita a recorrer el parque, descubrir cada detalle y disfrutar de sus atracciones y espectáculos", explicaron los organizadores.

A las amenidades que los asiduos al parque ya conocen se unen otras propias de la temporada y que tienen como objetivo fomentar la convivencia en familia. Desde la toma de fotografías hasta el reencuentro con las tradiciones propias del país, cada rincón ofrece una oportunidad para compartir en familia, capturar fotografías, reencontrarse con las tradiciones y vivir la emoción de una celebración que reúne a distintas generaciones.

Canto, baile, actuación, música y luces de muchos colores le pusieron el ambiente al espectáculo de bienvenida a la Navidad en el IRTRA Petapa. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Después de la inauguración oficial, el público presente, que había ingresado al parque recreativo, pudo disfrutar de las diversas amenidades y juegos.

Niños y adultos disfrutan de las actividades y juegos luego de la ceremonia de inauguración. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Xetulul también celebra

A la celebración también se une el parque de diversiones Xetulul, ubicado en Retalhuleu, donde los visitantes podrán disfrutar de distintos espectáculos en un entorno que integra la arquitectura especial del parque con el espíritu de esta temporada del año.

"Para IRTRA, la Navidad tiene un significado que trasciende las luces y las celebraciones. Representa una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y continuar construyendo una tradición que acompaña a miles de guatemaltecos. Muchas personas que visitaron los parques durante su infancia regresan hoy acompañadas de sus hijos, compartiendo con ellos la misma ilusión y creando nuevas historias", destacó la organización.

Horarios especiales

El parque, ubicado en Avenida Petapa 42-36, zona 12, estará abierto durante los próximos días y los horarios vigentes hasta el 9 de diciembre serán de miércoles a viernes de 9 a 17 horas, los sábados de 9 a 21 horas. Los domingos de 9 a 18 horas. y horarios hasta el 9 de diciembre. A partir del 10 de diciembre, el parque estará abierto de lunes a domingo, en el mismo horario.