Vacaciones escolares en Guatemala 2026: 5 actividades para hacer en casa con niños y adolescentes

La mayor parte de niños y adolescentes guatemaltecos se encuentran ya gozando de las vacaciones escolares, y muchos padres se plantean el dilema acerca de cómo mantenerlos, no solamente entretenidos, sino también activos. Está bien que las primeras dos semanas las ocupen en descansar de las tareas, pero para darle un verdadero valor a este tiempo fuera del colegio, lo mejor será planificar parte de lo que harán en las semanas que vienen.

El sitio de aldeasinfantiles.org señala que "las vacaciones son experiencias que activan componentes que mejoran el desarrollo cerebral, esto sucede porque los niños y niñas liberan neuroquímicos que incentivan la búsqueda de emociones por medio de la experimentación y la exploración con el ambiente, lo que significará un mejor desarrollo de las conexiones cerebrales".

Hay múltiples opciones tanto de cursos en línea de actividades que deben ser apropiadas a cada edad. Sin embargo, lo más importante, al momento de elegir que es lo que más le conviene tanto a los niños y adolescentes como a toda la familia es tomar en cuenta factores como: presupuesto, tiempo, habilidades e intereses. Por ejemplo, si se va a inscribir a un chico en un curso de manualidades o cocina, será necesario conocer con exactitud los horarios disponibles, los materiales que se requieren y el papel que los papás deberán jugar para acompañar las actividades.

Además, la familia debe asegurarse que se contará con el tiempo necesario para la realización de estas actividades sin que interfieran en planes de festejos, excursiones o visitas familiares que son frecuentes durante el tiempo de descanso.

Si en casa hay un jardín y a los chicos les gusta cuidar de las plantas, se puede buscar información acerca de los cuidados que requieren los diversos cultivos y que los pongan en práctica. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Entre las opciones que se pueden tomar en cuenta se encuentran:

1. A cocinar

Si hay una actividad que tiene potencial para ser divertida e instructiva a la vez es la cocina. A algunos niños les encanta experimentar con los ingredientes y sabores. Ellos, sin duda, serán los candidatos ideales, no solo para colaborar en la elaboración de los alimentos de la familia, tino también para recibir cursos. Además de aprender recetas y técnicas de mamá y papá, los chicos también pueden elegir algunas recetas que deseen elaborar, acompañar a sus padres a comprar los ingredientes y juntos cocinar y después degustar.

2. Jardinería

Si los intereses de sus hijos se inclinan más hacia el cultivo de distintas plantas, existe la opción de buscar cursos tanto presenciales como digitales, por ejemplo, la página Learncafe brinda la opción de varios cursos gratuitos, que requerirán que los chicos tengan materiales para trabajar en casa. Otras opciones digitales incluyen el sitio superprof.com y cursosdeinfotep.com.

3. Elaboración de adornos y regalos

Las manualidades que los chicos elaboren pueden no solo desarrollar sus habilidades, sino también convertirse en regalos navideños para la familia, e incluso si la energía, la habilidad y el entusiasmo les alcanzan transformarlos en emprendedores. Desde la elaboración de bolsos en crochet, ornamentos navideños, tarjetas y arreglos florales o de globos podrían ser opciones adecuadas. Muchas municipalidades abren talleres especiales durante estas fechas.

4. Intereses artísticos y deportivos

Si durante los cursos escolares sus hijos muestran inclinaciones artísticas hacia la música, la pintura, el teatro o la escritura, o bien poseen habilidades especiales en diversos deportes, quizás las vacaciones pueden ayudarles a pulir esos talentos, que incluso podrían reafirmar sus vocaciones. Clubes, academias y los mismos colegios organizan cursos y talleres en los que pueden participar los chicos.

5. Tours y paseos compartidos

La convivencia familiar debe ser prioridad. Por esa razón la planificación de paseos es importante como parte del esparcimiento. Se puede armar un plan para visitar museos, galerías e incluso asistir a espectáculos públicos tanto pagados como gratuitos. Si está dentro de las posibilidades de tiempo y presupuesto, podría ser ideal visitar parques ecológicos que ofrezcan opciones de diversión aptas para cada edad.