Museo Rafael Álvarez Ovalle adapta al braille cédulas informativas y el Himno Nacional de Guatemala

El Museo Rafael Álvarez Ovalle es ahora la primera colección inclusiva de Chimaltenango. El recinto incorporó traducciones al braille en las cédulas museográficas de las piezas y cuenta con el Himno Nacional de Guatemala en este sistema de lectoescritura táctil para personas no videntes.

“La idea fue pensar en las personas con discapacidad. En este caso, desempeñan un papel muy importante las cédulas informativas que hay dentro del museo, porque todas las piezas tienen una cédula informativa y estas fueron traducidas al formato Braille”, explica Josué Perén, director del museo.

La iniciativa tomó vida gracias al proyecto "Cultura inclusiva y alcance para todos", de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes, con asesoría de sus catedráticos y otros profesionales, realizaron, revisaron y validaron las traducciones.

En total, se tradujeron 19 cédulas informativas de partituras expuestas en el museo, así como los identificadores de los dos módulos y de la puerta principal del recinto, donde se lee “Museo Rafael Álvarez Ovalle”.

Los estudiantes universitarios también entregaron la partitura para piano del Himno Nacional de Guatemala en formato braille. A esto se suman guías audibles a las que se accede mediante un código QR, así como el busto de Rafael Álvarez Ovalle instalado en el interior del recinto y un relieve de su rostro a los 28 años, para que las personas no videntes puedan palparlos.

“Hemos recibido visitas de personas no videntes y también con otras discapacidades. En este caso, el objetivo específico es ofrecer la información en Braille. Era una necesidad y el proyecto me cayó como agua de mayo”, cuenta Perén.

El museo fue inaugurado el 24 de octubre de 1984, en San Juan Comalapa, Chimaltenango, tierra natal de Rafael Álvarez Ovalle, especialmente recordado por ser el autor de la música del Himno Nacional de Guatemala.

La adaptación al braille fue parte del proyecto "Cultura inclusiva y alcance para todos" del Museo Rafael Álvarez Ovalle. (Foto Prensa Libre: Cortesía Josué Perén)

“Aquí encontramos partituras originales de la producción del maestro Rafael Álvarez Ovalle y sus instrumentos musicales: el piano, la guitarra y su violonchelo. También hay álbumes de fotografías que solo pueden observarse a través de una vitrina, por su antigüedad. También se puede ver un traje de gala; un bastón que se le regaló al maestro Álvarez el 24 de octubre de 1941, cuando cumplió 83 años; una colección de sombreros de la época; y una pijama de seda”, detalla el director del museo.

Además, el recinto alberga un altar cívico, una biblioteca y una exposición de arte que pueden recorrerse durante la visita.

El Museo Rafael Álvarez Ovalle está ubicado en la Casa de la Cultura, 1a. avenida 1-19, zona 3 de San Juan Comalapa, Chimaltenango. Puede visitarse de lunes a jueves, de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, y los domingos, de 9 a 12 horas.

Para más información o para agendar una visita en otro horario, se puede comunicar por WhatsApp al 5690-3259 o al teléfono 7849-8103.