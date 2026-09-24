Ricardo Arjona publica emotivo video y recuerda sus inicios en México: “El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí”

Con emoción y cierta nostalgia, Ricardo Arjona acudió a sus redes sociales para expresar su sentir por volver a México, país “donde nacieron tantas canciones” y que ahora también forma parte de su gira Lo Que El Seco No Dijo.

“Pasarán muchas cosas antes de que este año termine. Volver a México, una de ellas y muy emocionante. El lugar donde nacieron tantas canciones”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El texto continúa con el recuerdo de un taxista que le pidió un autógrafo anticipado el día que llegó a México, con una maleta pequeña y una guitarra. “‘Por si algún día se hace famoso’, me dijo”, recordó.

“Hoy regresamos, después de empezar cantando en el bar EL CHATO de la zona Rosa, a una gira de estadios en todo el país (QUIÉN DIRÍA)”, escribió el artista.

En su publicación hizo especial referencia a los conciertos programados para diciembre del 2026 en el Estadio Azteca, donde se presentará el 19 y 20 de ese mes.

“Poner esta gira en el ESTADIO AZTECA (BANORTE) es tener ganas de que mi padre en cualquier lugar donde se encuentre, se entere que sus sueños de convertirme en jugador de futbol se fueron en otra dirección, pero que de igual manera pisarán algunos de los lugares más emblemáticos del deporte que él amó”, recordó Arjona.

En el mismo recuerdo de su padre, el cantante compartió que fue él quien le regaló su primera guitarra cuando aún era pequeño, lo que despertó su gusto por la música.

“Y que por culpa de él mismo, y de aquella guitarra que puso en mis manos de niño, me condujo a otra parte. Justo como dice la canción. El destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México”, concluye.

La publicación está acompañada de un video en el que se ve a Ricardo Arjona caminando por el Estadio Azteca y tocando su guitarra, junto con escenas de sus primeras presentaciones y de encuentros deportivos históricos que se celebraron allí.

“Ahora que estoy en medio de este monumento me acuerdo de tantas cosas que pasaron en esta ciudad, y estoy verdaderamente emocionado, en serio, emocionado”, se escucha decir al artista en el audiovisual, antes de cantar unos versos de su canción México, lanzada hace 30 años, en agosto de 1996.

Ricardo Arjona ofrecerá alrededor de 18 conciertos en México, a partir del próximo 7 de noviembre, en ciudades como Mérida, Tuxtla, Oaxaca, Puebla, Torreón, Hermosillo, Saltillo, Querétaro y Ciudad de México, donde será el primer artista en presentarse en el Estadio Azteca (Banorte) luego de su restauración.