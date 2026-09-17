“Se reunieron en México”: Arjona anticipa colaboración en medio de su gira Lo que el Seco no dijo

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“Se reunieron en México”: Arjona anticipa colaboración en medio de su gira Lo que el Seco no dijo

En medio de su gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona podría presentar a sus seguidores una colaboración. Estas son las pistas.

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Ricardo Arjona

Ricardo Arjona celebra el éxito de la gira "Lo que el Seco no dijo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

La música del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa emocionando a sus seguidores a escala internacional gracias a su actual gira, Lo que el Seco no dijo, que lo ha llevado por Estados Unidos, Chile y Argentina.

La gira continuará este octubre por Honduras y El Salvador. Mientras tanto, el intérprete de Mujeres anticipó a sus seguidores que estaría trabajando en una colaboración musical.

Este jueves 12 de octubre, Ricardo Arjona dio una pista sobre el proyecto con un video en el que se le escucha decir que “las emociones compartidas son las que dan como resultado los grandes proyectos”.

El video, que muestra a Ricardo Arjona tocando la guitarra, riendo a carcajadas con otras personas y algunas tomas de una posible grabación, ha despertado el interés del público.

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El mensaje que da una pista sobre la posible colaboración resalta: “Se reunieron en México. Lo escribió en Colombia, y lo compartirá muy pronto”, acompañado de varios signos de interrogación.

Sus seguidores se activaron en redes sociales para descifrar el mensaje. Algunos destacan que podría tratarse de un nuevo dueto; otros, de una canción en la que el artista nacional tendrá el apoyo de un músico de renombre.

Las especulaciones surgieron luego de que en la pista se señalara que Arjona se habría reunido con alguien en México. La expectativa por nueva música del artista ha generado conversación entre sus seguidores, quienes quieren descifrar de qué tratará esta sorpresa.

La noticia también llega semanas antes de que el intérprete de Cavernícolas inicie su gira en territorio mexicano, donde durante 19 noches interpretará clásicos como Historia de un taxi y Señora de las cuatro décadas, además de canciones de su discografía como Ella, Gritas y Apnea.

Asimismo, el cantautor fue incluido recientemente en la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, en la categoría Global 200 Artista Latino del Año. La nominación llega durante su recorrido con Lo que el Seco no dijo, que inició en octubre pasado en Guatemala y lo ha llevado por Estados Unidos, Sudamérica y, hasta ahora, Costa Rica.

Asimismo, este nuevo hecho recuerda cuando en abril pasado anticipó que estaba trabajando en nuevo material, pues considera que esta gira lo llevó a algo nuevo: escribir en medio de las presentaciones.

Con el mensaje “En medio de tantas cosas. De dormir en camas distintas cada noche. De la fiesta de encontrarme con los afectos de siempre. De pararme al frente de miles de personas que cantan conmigo. Al final, solo, me dio por tomar la guitarra, cosa que nunca hacía cuando estaba en gira. Y volví a escribir como nunca”, Arjona anticipó en aquella ocasión que había retomado la composición.

Ante la noticia, preguntas como “¿Qué será?” y “¿Con quién cantará?” predominan en los comentarios en redes sociales. Mientras tanto, otros usuarios pidieron que la espera no se prolongue y que Arjona revele la noticia completa.

(Video Redes Sociales: @Ricardoarjona)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

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