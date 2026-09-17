Cazzu en Guatemala: la argentina anuncia las nuevas fechas de Latinaje luego de posponer su concierto

“Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”, dijo Cazzu en un mensaje a sus seguidores de Guatemala y Costa Rica, luego de posponer sus presentaciones en ambos países debido a complicaciones de salud.

El pasado 16 de septiembre, Cazzu anunció que, debido a una complicación médica por un virus que la afectó de forma “potente”, no podría presentarse. Incluso resaltó que buscó por todos los medios mejorar para cumplir con sus espectáculos.

“No logré recuperarme del todo, no para dar un show como lo es Latinaje que está sostenido 100% en vivo”, explicó Cazzu. La artista señaló que necesita mejorar, pues el espectáculo demanda que esté en buen estado de salud.

“Si no hay salud, no lo podemos ejecutar”, resaltó la cantante argentina. Luego se anunció la reprogramación de los conciertos en Guatemala y Costa Rica y se informó que las entradas serán válidas para las nuevas fechas.

El concierto en Guatemala estaba programado para este viernes 18 de septiembre y fue reprogramado para el 14 de noviembre por motivos de salud y por indicación médica.

También se informó que el concierto cambiará de ubicación, ya que se trasladará de la Concha Acústica del Parque de la Industria a Ciudad Cayalá. En Costa Rica, el concierto, programado para el 19 de septiembre, también fue trasladado a noviembre próximo.

El comunicado resalta que las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas en ambos países. Los asistentes que ya adquirieron su boleto no deben hacer ningún trámite por el cambio de fecha, pues este seguirá siendo válido para el concierto.

Además, se informó que quienes no puedan asistir al concierto en la nueva fecha “podrán solicitar el reembolso correspondiente a través de los canales establecidos por los promotores locales”.