Latin Grammy 2026: ¿cuándo y dónde será la 27 edición y quiénes compiten por los premios?

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Latin Grammy 2026: ¿cuándo y dónde será la 27 edición y quiénes compiten por los premios?

Mon Laferte, Carín León, Rosalía y Karol G compiten por algunos de los principales galardones de los Latin Grammy, que regresan con una nueva edición para reconocer lo mejor de la música latina.

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AME6453. MINNEAPOLIS (ESTADOS UNIDOS), 10/09/2026.- La cantautora chilenomexicana Mon Laferte habla luego de recibir un reconocimiento en los 39 Premios a la Herencia Hispana este jueves, en el Orchestra Hall en Minneapolis (Estados Unidos). EFE/ Adam Bettcher

La cantautora chilenomexicana Mon Laferte habla luego de recibir un reconocimiento en los 39 Premios a la Herencia Hispana este jueves, en el Orchestra Hall en Minneapolis- (Foto Prensa Libre: EFE)

La música latina será el centro de la celebración en la 27.ª edición de los Latin Grammy, en la que la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación reconocerá a los artistas más destacados.

El evento presenta 60 categorías de diferentes géneros musicales y galardonará a artistas, productores, compositores y nuevos talentos que destacan en la industria de la música en español y portugués.

La mañana de este 16 de septiembre, la Academia Latina de la Grabación anunció que esta edición se celebrará el jueves 12 de noviembre. Manuel Abud, director general de la institución, destacó que los artistas nominados “reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina”.

Las 60 categorías buscan reflejar la variedad de artistas de la industria latina y reconocer el trabajo de quienes, durante el período comprendido entre el 1 de junio del 2025 y el 31 de mayo del 2026, han destacado en la música.

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La Academia informó que el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, será la sede de la ceremonia. Este año, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera es el más nominado de la edición, con 10 candidaturas.

Otros cinco artistas obtuvieron siete nominaciones cada uno: Rosalía, Karol G, Paco Amoroso, CA7RIEL y Jorge Drexler, quienes competirán por algunos de los galardones de la edición.

En su comunicado, la Academia destaca que la categoría de álbum del año “cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial”.

En esta categoría competirán figuras de la música que han destacado durante el último año:

Álbum del año

  • Equilibrivm (Anitta)
  • Free Spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso)
  • Taracá (Jorge Drexler)
  • Vendrán Suaves Lluvias (Silvana Estrada)
  • Tropicoqueta (Karol G)
  • Femme Fatale (Mon Laferte)
  • Muda (Carín León)
  • La Vida Era Más Corta (Milo J)
  • ¿Dónde Es El After? (Rawayana)
  • Lux (Rosalía)

Además, la Academia destaca que este año la categoría de mejor nuevo artista vuelve a reflejar su compromiso de “brindar oportunidades a todos los artistas”, al incluir exponentes de diversos géneros y nacionalidades.

Mejor nuevo artista

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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