Latin Grammy 2026: conozca a los principales nominados de la 27.ª edición, con Rosalía, Karol G y Mon Laferte

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció oficialmente a los artistas que competirán por un gramófono en la 27.ª edición de los Latin Grammy. Nombres como Edgar Barrera, Jorge Drexler y Paco Amoroso destacaron entre los nominados.

La lista oficial de nominaciones se dio a conocer este 16 de septiembre del 2026. El compositor Edgar Barrera destacó con 10 nominaciones en las 60 categorías presentadas.

Esta edición contempla el período de elegibilidad del 1 de junio del 2025 al 31 de mayo del 2026 y reconoce el trabajo de diversos artistas, entre ellos Rosalía, Karol G, Feid, Laura Pausini y Mon Laferte.

Los Latin Grammy, considerados uno de los principales reconocimientos internacionales a la excelencia en la música latina, se celebrarán en noviembre. Rosalía, Karol G, Paco Amoroso, CA7RIEL y Jorge Drexler competirán por siete galardones cada uno, en una edición con una amplia representación de artistas.

La Academia resaltó que, para el 2026, la categoría de álbum del año “cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina”.

Estas son las principales categorías que se disputarán en la 27.ª edición de los Latin Grammy.

Grabación del año

Ha Ha - CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Como Se Ama? - Jorge Drexler

Dime - Silvana Estrada

O Amor Nos Encontrou - Loulu Gilberto

Coleccionando Heridas - KAROL G, Marco Antonio Solís

Femme Fatale - Mon Laferte

Desde Que Te Tengo - Carín León

Niño - Milo J

La Perla - Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia

Alma - Elena Rose

Álbum del año

EQUILIBRIVM - Anitta

FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - KAROL G

FEMME FATALE - Mon Laferte

MUDA - Carín León

La Vida Era Más Corta - Milo J

¿Dónde Es El After? - Rawayana

LUX (Complete Works) - Rosalía

Canción del año

Coleccionando Heridas

¿Como Se Ama?

Dime

Femme Fatale

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día

Humano

La Perla

Mi Gran Amor

Nilo

Solifican12

Mejor nuevo artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor álbum pop contemporáneo

KM0 - Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné

(Enamorada) - Nic

Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nov

¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz

Mejor álbum pop tradicional

Amorío - Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta - Kany García

Yo Canto 2 - Laura Pausini

TQ+ - Reik

Querida Yo - Yami Safdie

Mejor canción pop

La Niña Que Fui - Kany García

Amarillo - Joaquina

(favorito) - nic & Raquel Sofía

La Perla - Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia

Melancolía - Mon Laferte

Mejor interpretación de música electrónica

Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..

Armándola De Pedo - Kinky

Circular - Peces Raros Featuring Nick Warren

Motopirueta - Soucream & Mazzarri

Ojalá! - Bronquio Remix

Mejor interpretación urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

La Villa - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Se Lo Juro Mor - Feid

Dile Luna - Karol G Featuring Eddy Lover

Gil - Milo J Featuring Trueno

Mejor interpretación reggaetón

Contrabando - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

Choque - Bad Gyal Featuring Chencho Corleone

Verano Rosa - Karol G Featuring Feid

Una Aventura - Ozuna

Uñas Afiladas - Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor álbum de música urbana

Más Cara - Bad Gyal

Omerta - J Balvin & Ryan Castro

Borondo - Beél

Tropicoqueta - Karol

Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko

Mejor canción de rap/hip hop

Antisistema - J Noa & Trooko

El Pana Deiby - Akapellah

Gohan y Goku - Arcangel

Mono - Tokischa, Kase.O

Poder - Lil Supa, Feid & Tru Comers

Mejor canción tropical

Crayola - Danny Ocean

Latino - Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray

Nombre y Apellido - Luis Enrique y De La Ghetto

Relidad-Es - Grupo Niche

Todo llega - Manerra

Mejor canción urbana

Buenos Términos - Rauw Alejandro

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66

Por Si Mañana No Estoy - Omar Courtz

Reliquia Do 2T - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7

Yo y Tú - Beele, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar

Compositor del año

Edgar Barrera

Iván Gámez

Yoel Henriquez

Jenni Mosello

Sara Schell

Mejor álbum de rock

A La Mitad - Beta

Malicia - Mägo De Oz

Ceremonia - 1915

Shine - Fito Paez

La Frontera - Viniloversus

Mejor canción de rock

Destruirse - Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford

Ego - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal

Las Fuerzas Armadas Del Amor - Fito Paez

Track from: Shine

Montserrat - Draco Rosa

Rojo Profundo - Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte

Mejor álbum cantautor