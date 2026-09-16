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Latin Grammy 2026: conozca a los principales nominados de la 27.ª edición, con Rosalía, Karol G y Mon Laferte
Los ritmos y la esencia de la música latina serán reconocidos en uno de los galardones más destacados de la industria: los Latin Grammy. Conozca a los principales nominados.
La principal diferencia entre los Premios Grammy y los Latin Grammy radica en el idioma, el enfoque geográfico y cultural de las obras que premian. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció oficialmente a los artistas que competirán por un gramófono en la 27.ª edición de los Latin Grammy. Nombres como Edgar Barrera, Jorge Drexler y Paco Amoroso destacaron entre los nominados.
La lista oficial de nominaciones se dio a conocer este 16 de septiembre del 2026. El compositor Edgar Barrera destacó con 10 nominaciones en las 60 categorías presentadas.
Esta edición contempla el período de elegibilidad del 1 de junio del 2025 al 31 de mayo del 2026 y reconoce el trabajo de diversos artistas, entre ellos Rosalía, Karol G, Feid, Laura Pausini y Mon Laferte.
Los Latin Grammy, considerados uno de los principales reconocimientos internacionales a la excelencia en la música latina, se celebrarán en noviembre. Rosalía, Karol G, Paco Amoroso, CA7RIEL y Jorge Drexler competirán por siete galardones cada uno, en una edición con una amplia representación de artistas.
La Academia resaltó que, para el 2026, la categoría de álbum del año “cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina”.
Estas son las principales categorías que se disputarán en la 27.ª edición de los Latin Grammy.
Grabación del año
- Ha Ha - CA7RIEL & Paco Amoroso
- ¿Como Se Ama? - Jorge Drexler
- Dime - Silvana Estrada
- O Amor Nos Encontrou - Loulu Gilberto
- Coleccionando Heridas - KAROL G, Marco Antonio Solís
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Desde Que Te Tengo - Carín León
- Niño - Milo J
- La Perla - Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia
- Alma - Elena Rose
Álbum del año
- EQUILIBRIVM - Anitta
- FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
- Tropicoqueta - KAROL G
- FEMME FATALE - Mon Laferte
- MUDA - Carín León
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- ¿Dónde Es El After? - Rawayana
- LUX (Complete Works) - Rosalía
Canción del año
- Coleccionando Heridas
- ¿Como Se Ama?
- Dime
- Femme Fatale
- Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día
- Humano
- La Perla
- Mi Gran Amor
- Nilo
- Solifican12
Mejor nuevo artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Mejor álbum pop contemporáneo
- KM0 - Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné
- (Enamorada) - Nic
- Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nov
- ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Amorío - Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta - Kany García
- Yo Canto 2 - Laura Pausini
- TQ+ - Reik
- Querida Yo - Yami Safdie
Mejor canción pop
- La Niña Que Fui - Kany García
- Amarillo - Joaquina
- (favorito) - nic & Raquel Sofía
- La Perla - Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia
- Melancolía - Mon Laferte
Mejor interpretación de música electrónica
- Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again..
- Armándola De Pedo - Kinky
- Circular - Peces Raros Featuring Nick Warren
- Motopirueta - Soucream & Mazzarri
- Ojalá! - Bronquio Remix
Mejor interpretación urbana
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
- La Villa - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- Se Lo Juro Mor - Feid
- Dile Luna - Karol G Featuring Eddy Lover
- Gil - Milo J Featuring Trueno
Mejor interpretación reggaetón
- Contrabando - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- Choque - Bad Gyal Featuring Chencho Corleone
- Verano Rosa - Karol G Featuring Feid
- Una Aventura - Ozuna
- Uñas Afiladas - Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor álbum de música urbana
- Más Cara - Bad Gyal
- Omerta - J Balvin & Ryan Castro
- Borondo - Beél
- Tropicoqueta - Karol
- Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
Mejor canción de rap/hip hop
- Antisistema - J Noa & Trooko
- El Pana Deiby - Akapellah
- Gohan y Goku - Arcangel
- Mono - Tokischa, Kase.O
- Poder - Lil Supa, Feid & Tru Comers
Mejor canción tropical
- Crayola - Danny Ocean
- Latino - Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray
- Nombre y Apellido - Luis Enrique y De La Ghetto
- Relidad-Es - Grupo Niche
- Todo llega - Manerra
Mejor canción urbana
- Buenos Términos - Rauw Alejandro
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66
- Por Si Mañana No Estoy - Omar Courtz
- Reliquia Do 2T - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7
- Yo y Tú - Beele, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar
Compositor del año
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henriquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell
Mejor álbum de rock
- A La Mitad - Beta
- Malicia - Mägo De Oz
- Ceremonia - 1915
- Shine - Fito Paez
- La Frontera - Viniloversus
Mejor canción de rock
- Destruirse - Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez & Emerson Swinford
- Ego - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal
- Las Fuerzas Armadas Del Amor - Fito Paez
- Track from: Shine
- Montserrat - Draco Rosa
- Rojo Profundo - Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés & Fermín Ugarte
Mejor álbum cantautor
- Improviso - Djavan
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
- Musas en mi - Arath Herce
- FEMME FATALE - Mon Laferte