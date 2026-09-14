Premios Emmy 2026: Taylor Swift sorprende con un número cómico junto al elenco de La ley y el orden: UVE

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Premios Emmy 2026: Taylor Swift sorprende con un número cómico junto al elenco de La ley y el orden: UVE

Uno de los momentos destacados de la 78.ª edición de los Premios Emmy fue la aparición de Taylor Swift, quien protagonizó un número cómico junto al elenco de La ley y el orden: UVE.

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Los Emmy, uno de los premios más importantes de la televisión, se celebraron este 14 de septiembre con el objetivo de reconocer la excelencia en esta industria. Durante la gala, la serie Widow's Bay se alzó como una de las favoritas de la edición.

En una noche dedicada a reconocer lo mejor del entretenimiento televisivo, también hubo momentos emotivos y cómicos. Producciones como The Pitt, Hacks y DTF St. Louis resaltaron entre las propuestas.

La ceremonia, celebrada en el Peacock Theater, en Los Ángeles, incluyó un homenaje a Dolly Parton, así como reconocimientos a personalidades como la actriz Catherine O’Hara y el director de cine Rob Reiner.

La ganadora del Emmy Mariska Hargitay fue la encargada de presentar la 78.ª edición de los Premios Emmy. Durante la ceremonia hizo referencias a House of the Dragon y a la serie que protagoniza, La ley y el orden: UVE (Law & Order: Special Victims Unit), que sirvió de inspiración para un sketch cómico.

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El número comenzó con una pregunta: “¿Taylor Swift estará en los Premios Emmy?”. Mientras tanto, en las pantallas se proyectó un video al estilo de La ley y el orden: UVE, en el que los personajes investigaban si la cantante asistiría al evento.

El sketch mostró a la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) y a su equipo anunciando que se acercaba la celebración de los Emmy, por lo que debían descubrir si la intérprete de Shake It Off asistiría.

Con este número, los actores hicieron referencia a las “investigaciones” que los swifties realizan al analizar las publicaciones de Taylor Swift en Instagram. En medio de la investigación, la cantante apareció en escena, pero como otra detective de La ley y el orden: UVE.

Tras analizar cada pista, los personajes llegaron a la conclusión de que Taylor Swift había sido vista durante la transmisión del partido de la NFL en el que su esposo, Travis Kelce, y los Kansas City Chiefs se enfrentaban en ese momento a los Broncos de Denver. Por ello, concluyeron que la cantante no llegaría a los Premios Emmy.

El número provocó las risas del público y brindó un momento especial a los seguidores de Swift, pese a que la cantante no asistió a la gala.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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