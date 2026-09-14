Dune: Parte Tres anuncia preventa y preestreno en Guatemala: así continúa la historia de Paul Atreides en la trilogía de Denis Villeneuve

Escenario

Dune: Parte Tres anuncia preventa y preestreno en Guatemala: así continúa la historia de Paul Atreides en la trilogía de Denis Villeneuve

Paul Atreides regresa para cerrar la trilogía de Dune, convertido en emperador tras liderar a los Fremen en su victoria sobre el Imperio. Esto se sabe del preestreno de la película.

|

time-clock

LOS ANGELES (United States), 15/03/2026.- US-French actor Timothee Chalamet arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. The Oscars are presented for outstanding individual or collective efforts in filmmaking in 24 categories. EFE/EPA/RYAN SUN

El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet llega a la alfombra roja antes de la 98.ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Dolby Theatre en el barrio de Hollywood de Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: EFE)

Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh y Robert Pattinson llegarán a la gran pantalla en Dune: Parte Tres, la entrega con la que Denis Villeneuve cerrará su trilogía.

La película tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre y coincidirá con otra de las producciones más esperadas, Avengers: Doomsday. A más de tres meses de su llegada a los cines, se anunció la preventa oficial de entradas.

Además, algunas cadenas de cine del país anunciaron funciones de preestreno para el 15 y 16 de diciembre, cuyas entradas ya pueden adquirir los seguidores de la saga. Esta última entrega de la trilogía se desarrollará 17 años después de que Paul Atreides ascendiera al trono, tras liderar la victoria de los Fremen sobre el Imperio.

Según la sinopsis, la continuación de Dune: Parte Dos mostrará a Paul Atreides reinando como “el Mesías desde Arrakis mientras la yihad librada en su nombre ha segado miles de millones de vidas”.

LECTURAS RELACIONADAS

US actress Jennifer Aniston and US actress Reese Witherspoon (R) attend the premiere of Apple TV+'s "The Morning Show", Season 4, in New York on September 9, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

“Primero hubo una amistad”: Jim Curtis revela cómo comenzó su romance con Jennifer Aniston

chevron-right

Maite García, representante de Zacapa, se corona Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026

chevron-right

La nueva entrega se basa en la novela El mesías de Dune, publicada por Frank Herbert en 1969. La historia llevará a Paul Atreides a enfrentar un atentado con el que buscan derrocarlo, mientras está atormentado por sus visiones de “una extinción inevitable”.

La conspiración es orquestada por Bene Gesserit, los Tleilaxu y la Cofradía Espacial. Esto llevará a Paul a enfrentar un conflicto mientras sus poderes comienzan a fallar en momentos clave.

“Mientras Chani lidia con el rechazo a un imperio que no reconoce, el regreso de un espectro del pasado amenaza con desestabilizarlo todo”, dice la sinopsis. Según Infobae, podría tratarse de Scytale (Robert Pattinson), quien plantea un cambio de régimen.

“El Camino Dorado exige ahora un sacrificio final: su humanidad o el caos absoluto. La arena ya no promete redención, solo el peso de profecías quebradas. Tercera parte de ‘Dune’”, destaca la sinopsis.

La película reúne a Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh y Robert Pattinson para llevar al público de nuevo al universo cinematográfico de Dune, dirigido por Denis Villeneuve. Su estreno mundial está previsto para el 17 de diciembre del 2026.

Fechas

  • Preestreno: 15 y 16 de diciembre
  • Estreno: 17 de diciembre

Lugar

  • Cines de Guatemala

Entradas

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM