Dune: Parte Tres anuncia preventa y preestreno en Guatemala: así continúa la historia de Paul Atreides en la trilogía de Denis Villeneuve

Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh y Robert Pattinson llegarán a la gran pantalla en Dune: Parte Tres, la entrega con la que Denis Villeneuve cerrará su trilogía.

La película tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre y coincidirá con otra de las producciones más esperadas, Avengers: Doomsday. A más de tres meses de su llegada a los cines, se anunció la preventa oficial de entradas.

Además, algunas cadenas de cine del país anunciaron funciones de preestreno para el 15 y 16 de diciembre, cuyas entradas ya pueden adquirir los seguidores de la saga. Esta última entrega de la trilogía se desarrollará 17 años después de que Paul Atreides ascendiera al trono, tras liderar la victoria de los Fremen sobre el Imperio.

Según la sinopsis, la continuación de Dune: Parte Dos mostrará a Paul Atreides reinando como “el Mesías desde Arrakis mientras la yihad librada en su nombre ha segado miles de millones de vidas”.

La nueva entrega se basa en la novela El mesías de Dune, publicada por Frank Herbert en 1969. La historia llevará a Paul Atreides a enfrentar un atentado con el que buscan derrocarlo, mientras está atormentado por sus visiones de “una extinción inevitable”.

La conspiración es orquestada por Bene Gesserit, los Tleilaxu y la Cofradía Espacial. Esto llevará a Paul a enfrentar un conflicto mientras sus poderes comienzan a fallar en momentos clave.

“Mientras Chani lidia con el rechazo a un imperio que no reconoce, el regreso de un espectro del pasado amenaza con desestabilizarlo todo”, dice la sinopsis. Según Infobae, podría tratarse de Scytale (Robert Pattinson), quien plantea un cambio de régimen.

“El Camino Dorado exige ahora un sacrificio final: su humanidad o el caos absoluto. La arena ya no promete redención, solo el peso de profecías quebradas. Tercera parte de ‘Dune’”, destaca la sinopsis.

La película reúne a Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh y Robert Pattinson para llevar al público de nuevo al universo cinematográfico de Dune, dirigido por Denis Villeneuve. Su estreno mundial está previsto para el 17 de diciembre del 2026.

Fechas

Preestreno: 15 y 16 de diciembre

15 y 16 de diciembre Estreno: 17 de diciembre

Lugar

Cines de Guatemala

Entradas

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