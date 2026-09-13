Maite García, representante de Zacapa, se corona Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026

En la ciudad de Quetzaltenango se celebró el certamen Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026, en el que la representante de Zacapa, Maite García, se coronó como la nueva reina. Durante su período tendrá a su cargo la representación y promoción de la cultura, las tradiciones y el orgullo histórico por la Independencia del país.

Como parte de la conmemoración de los 205 años de la Independencia de Guatemala, la Fraternidad Quetzalteca celebró una noche de cultura, tradición e historia, en la que también resaltó la belleza de la mujer guatemalteca por medio de las 22 candidatas, representantes de los departamentos del país.

La velada comenzó con una apertura al compás de la marimba, que interpretó la pieza Ferrocarril de los Altos, del maestro Domingo Bethancourt. El escenario simulaba un vagón de ferrocarril, en el que las candidatas hicieron su aparición para luego dar paso a su presentación oficial.

Eduardo Ayala, presidente de la Fraternidad Quetzalteca, explicó que el escenario rindió homenaje al Ferrocarril de los Altos, la vía ferroviaria inaugurada en marzo de 1930 que unió Quetzaltenango con Retalhuleu. Por ello, la escenografía hizo alusión a este hecho histórico.

El evento, que contó con la participación musical de Elizabeth de Guatemala y Fredy Samayoa, posterior a ello, continuó con la segunda fase: el desfile en traje de baño. Una a una, las candidatas demostraron su dominio de la pasarela, carisma y belleza.

La noche continuó con la entrega del galardón Luna de Xelajú al artista Julio César del Valle y un reconocimiento a la trayectoria de Elizabeth de Guatemala.

La tercera fase fue la presentación en traje de noche, en la que las 22 candidatas recorrieron la pasarela para demostrar su elegancia y dominio del escenario. Luego se entregaron algunos reconocimientos a las concursantes, entre ellos:

Señorita Figura: Katerin Guerra (Jalapa)

Katerin Guerra (Jalapa) Señorita Elegancia: Maite García (Zacapa)

Maite García (Zacapa) Señorita Redes Sociales: Katerin Guerra (Jalapa)

Katerin Guerra (Jalapa) Señorita Fotogénica: Maely Aquino (Totonicapán)

Maely Aquino (Totonicapán) Señorita Íntimamente Utz: Katerin Guerra (Jalapa)

Katerin Guerra (Jalapa) Señorita Top Model: Luz Marina Colindres (Santa Rosa)

Después se anunció a las cinco finalistas que avanzaron a la ronda de preguntas: Lisbeth Ramírez, de Alta Verapaz; Keith Cardona, de Baja Verapaz; Maite García, de Zacapa; Betzy Soza, de Huehuetenango, y Katerin Guerra, de Jalapa.

Las cinco finalistas del certamen Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

Las candidatas finalistas participaron en la ronda de preguntas, en la que se evaluó su desempeño en oratoria. En esta fase se eligió a Maite García, representante de Zacapa, como la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026-2027.

Mientras que el podio quedó conformado de la siguiente manera: tercera finalista, Lisbeth Ramírez (Alta Verapaz); segunda finalista, Keith Cardona (Baja Verapaz); primera finalista, Katerin Guerra (Jalapa), y virreina, Betzy Sosa (Huehuetenango).

Otro de los eventos organizados por la Fraternidad Quetzalteca fue la elección y coronación de la Reina Internacional de Independencia, certamen en el que el 11 de septiembre fue coronada Kathleen Pérez, de Panamá, mientras que la guatemalteca Emilia Ochoa Villela fue elegida virreina.

Maite García, representante de Zacapa, se convirtió en la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)