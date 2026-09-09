Fiestas de Independencia 2026 en Xela: desfiles, conciertos y actividades de Xelafer del 13 al 19 de septiembre

Las calles y avenidas de la ciudad se vestirán de azul y blanco como parte de las celebraciones, que coinciden con los 142 años de la Feria Centroamericana de Independencia de Quetzaltenango (Xelafer), una festividad que reúne actividades históricas, culturales y tradicionales, y atrae a visitantes nacionales y extranjeros.

Algunas actividades comenzaron el 10 de septiembre con el desfile cívico de nivel primario, desde el Parque Benito Juárez hasta el Redondel Tecún Umán. Para el 11 de septiembre está programada, a las 18 horas, la presentación de Candela El Grupo.

La agenda se intensificará del 13 al 19 de septiembre. El 15 será uno de los días principales de la celebración, con el Grito de Independencia, el desfile cívico escolar de nivel medio y otras actividades.

Ese día, diversas bandas escolares marcharán al ritmo del redoblante, la trompeta y la lira durante el recorrido para conmemorar los 205 años de independencia de Guatemala.

La Municipalidad de Quetzaltenango compartió parte de la agenda de Xelafer, que incluye el encendido de antorchas en el interior de la municipalidad, conciertos de marimba y la juramentación de nuevos ciudadanos.

A estas actividades se sumarán la elección de la Reina Nacional de Fiestas de Independencia, evento que será transmitido por Guatevisión por canal 12 en el distribuidor de cable Tigo y Claro, así como, por su pagina Web.

Xelafer contará con las presentaciones de artistas y agrupaciones como Checha y su India Maya, Grupo Rana y Alux Nahual en distintos días de celebración.

Esta es parte de la agenda de actividades:

Fecha Hora Actividad Lugar 13 de septiembre 15 horas Concierto de marimba brindado por la Municipalidad de Quetzaltenango Parque Benito Juárez 13 de septiembre 15 horas Concierto de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de Quetzaltenango Parque Centroamérica 13 de septiembre 18 horas Concierto de Independencia / presentación de Checha y su India Maya y Grupo Rana Parque Centroamérica 13 de septiembre 19 horas Elección de la Reina Nacional de Fiestas de Independencia 2026 Centro de Convenciones Gran Karmel 14 de septiembre 7 horas Encendido de antorchas en el interior de la municipalidad, con la participación del Abuelo Cándido Municipalidad de Quetzaltenango 14 de septiembre 9 a 13 horas Concierto de marimba brindado por la Municipalidad de Quetzaltenango Frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango 14 de septiembre 15 horas Concierto de marimba brindado por la Municipalidad de Quetzaltenango Parque Benito Juárez 14 de septiembre 16 horas Te Deum Iglesia Catedral 14 de septiembre 17 horas Concierto de Marimba La Super Chiva, brindado por la Municipalidad de Quetzaltenango Parque Chiquilajá 14 de septiembre 18 horas Izada del Pabellón Parque Centroamérica 14 de septiembre 19 horas Juramentación de los nuevos ciudadanos y reconocimiento a los ciudadanos distinguidos Parque Centroamérica 14 de septiembre 19 horas Gran concierto “Grito de Independencia Xelafer 2026” / agrupación mexicana Zon de Vainilla / lanzamiento y presentación de la agrupación quetzalteca Candela de Jorge Meza Salón de Honor de la Municipalidad 15 de septiembre 00 horas Grito de Independencia / mensaje del alcalde municipal Palacio Municipal 15 de septiembre 7 horas Desfile de nivel medio Del Parque Benito Juárez hasta Tecún Umán 15 de septiembre 12 horas Almuerzo de Independencia Hotel Loma Real Inn 15 de septiembre 18 horas Arriada de banderas Parque Centroamérica 15 de septiembre 18 horas Concierto del 15 de septiembre / Bohemia Suburbana / Té para 3 Parque Centroamérica 16 de septiembre 21 horas Desfile de carrozas Avenida La Independencia 18 de septiembre 15 horas Concierto de marimbas Xela Marimbas Plaza Cefemerq 19 de septiembre 17 horas Salsa y bachata “Bailando en el Centro Histórico” / Grupo Malembe, Grupo Bembe, DJ Sonsanero y DJ Ferno Parque Centroamérica 19 de septiembre 20 horas Gran concierto de cierre Xelafer 2026 / Alux Nahual Parque Centroamérica

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