Fiestas de Independencia 2026 en Xela: desfiles, conciertos y actividades de Xelafer del 13 al 19 de septiembre

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Fiestas de Independencia 2026 en Xela: desfiles, conciertos y actividades de Xelafer del 13 al 19 de septiembre

La ciudad de Quetzaltenango conmemorará los 205 años de independencia de Guatemala con desfiles, conciertos, antorchas y otras actividades que reunirán a estudiantes y vecinos.

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La Ciudad de Quetzaltenango se prepara para la celebración de las Fiestas de Independencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las calles y avenidas de la ciudad se vestirán de azul y blanco como parte de las celebraciones, que coinciden con los 142 años de la Feria Centroamericana de Independencia de Quetzaltenango (Xelafer), una festividad que reúne actividades históricas, culturales y tradicionales, y atrae a visitantes nacionales y extranjeros.

Algunas actividades comenzaron el 10 de septiembre con el desfile cívico de nivel primario, desde el Parque Benito Juárez hasta el Redondel Tecún Umán. Para el 11 de septiembre está programada, a las 18 horas, la presentación de Candela El Grupo.

La agenda se intensificará del 13 al 19 de septiembre. El 15 será uno de los días principales de la celebración, con el Grito de Independencia, el desfile cívico escolar de nivel medio y otras actividades.

Ese día, diversas bandas escolares marcharán al ritmo del redoblante, la trompeta y la lira durante el recorrido para conmemorar los 205 años de independencia de Guatemala.

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La Municipalidad de Quetzaltenango compartió parte de la agenda de Xelafer, que incluye el encendido de antorchas en el interior de la municipalidad, conciertos de marimba y la juramentación de nuevos ciudadanos.

A estas actividades se sumarán la elección de la Reina Nacional de Fiestas de Independencia, evento que será transmitido por Guatevisión por canal 12 en el distribuidor de cable Tigo y Claro, así como, por su pagina Web.

Xelafer contará con las presentaciones de artistas y agrupaciones como Checha y su India Maya, Grupo Rana y Alux Nahual en distintos días de celebración.

Esta es parte de la agenda de actividades:

FechaHoraActividadLugar
13 de septiembre15 horasConcierto de marimba brindado por la Municipalidad de QuetzaltenangoParque Benito Juárez
13 de septiembre15 horasConcierto de la Orquesta Sinfónica de la Municipalidad de QuetzaltenangoParque Centroamérica
13 de septiembre18 horasConcierto de Independencia / presentación de Checha y su India Maya y Grupo RanaParque Centroamérica
13 de septiembre19 horasElección de la Reina Nacional de Fiestas de Independencia 2026Centro de Convenciones Gran Karmel
14 de septiembre7 horasEncendido de antorchas en el interior de la municipalidad, con la participación del Abuelo CándidoMunicipalidad de Quetzaltenango
14 de septiembre9 a 13 horasConcierto de marimba brindado por la Municipalidad de QuetzaltenangoFrontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango
14 de septiembre15 horasConcierto de marimba brindado por la Municipalidad de QuetzaltenangoParque Benito Juárez
14 de septiembre16 horasTe DeumIglesia Catedral
14 de septiembre17 horasConcierto de Marimba La Super Chiva, brindado por la Municipalidad de QuetzaltenangoParque Chiquilajá
14 de septiembre18 horasIzada del PabellónParque Centroamérica
14 de septiembre19 horasJuramentación de los nuevos ciudadanos y reconocimiento a los ciudadanos distinguidosParque Centroamérica
14 de septiembre19 horasGran concierto “Grito de Independencia Xelafer 2026” / agrupación mexicana Zon de Vainilla / lanzamiento y presentación de la agrupación quetzalteca Candela de Jorge MezaSalón de Honor de la Municipalidad
15 de septiembre00 horasGrito de Independencia / mensaje del alcalde municipalPalacio Municipal
15 de septiembre7 horasDesfile de nivel medioDel Parque Benito Juárez hasta Tecún Umán
15 de septiembre12 horasAlmuerzo de IndependenciaHotel Loma Real Inn
15 de septiembre18 horasArriada de banderasParque Centroamérica
15 de septiembre18 horasConcierto del 15 de septiembre / Bohemia Suburbana / Té para 3Parque Centroamérica
16 de septiembre21 horasDesfile de carrozasAvenida La Independencia
18 de septiembre15 horasConcierto de marimbas Xela MarimbasPlaza Cefemerq
19 de septiembre17 horasSalsa y bachata “Bailando en el Centro Histórico” / Grupo Malembe, Grupo Bembe, DJ Sonsanero y DJ FernoParque Centroamérica
19 de septiembre20 horasGran concierto de cierre Xelafer 2026 / Alux NahualParque Centroamérica

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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