Quetzaltenango coronará a dos reinas de las Fiestas de Independencia 2026: cuándo serán los certámenes, dónde verlos y quiénes son las candidatas

Quetzaltenango se prepara para celebrar las fiestas patrias 2026, que enmarcan dos de los certámenes de belleza más importantes del departamento: Reina Nacional de las Fiestas de Independencia y Reina Internacional de las Fiestas Patrias.

La actividad, que este año llega a su 75 edición, forma parte de las fiestas patrias en Quetzaltenango y de la Feria Centroamericana de la Independencia, Xelafer.

La Fraternidad Quetzalteca, organizadora de los certámenes, presentó a las 22 candidatas que buscan la corona de Reina Nacional y a las seis aspirantes a la corona de Reina Internacional.

“No hay feria si no hay reinas, y Quetzaltenango ya tiene a sus reinas. Misión cumplida, Quetzaltenango, ustedes tienen aquí a 22 departamentos que van a hacer vibrar las fiestas de independencia, y a seis países que están representando dignamente también”, dijo Eduardo Ayala, presidente de la Fraternidad Quetzalteca, organizadora del certamen.

En total, 28 candidatas fueron presentadas, una a una, durante la conferencia de prensa celebrada la mañana del miércoles 9 de septiembre del 2026, en el Hotel Grand Santa María, zona 7 de Quetzaltenango, ante medios de comunicación e invitados especiales.

Durante la tarde, las candidatas también fueron presentadas al público en un evento al aire libre, en el cual recorrieron la pasarela con sus trajes regionales.

Con estas presentaciones, las aspirantes a las coronas comienzan los días de concentración para los dos certámenes de belleza de Quetzaltenango.

Cuándo y dónde ver los certámenes de belleza

Ambos eventos se celebrarán en fechas diferentes. La elección y coronación de Reina Internacional de las Fiestas Patrias tendrá lugar este viernes 11 de septiembre, a las 19 horas, en el Teatro Municipal de Quetzaltenango.

El certamen de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, a las 19 horas, en el Centro de Convenciones Gran Carmel, luego de la alfombra roja, que comenzará a las 18.30 horas.

Rony Mayorga, vocal IV de la Fraternidad Quetzalteca, informó que los asistentes deben vestir traje formal y advirtió que en la elección de Reina Internacional no será permitido el ingreso de menores.

La información sobre los boletos se publicará en las redes sociales de Reina Nacional GT Oficial. Sin embargo, los organizadores anunciaron que también habrá boletos de cortesía que serán sorteados a través de distintos medios de comunicación.

Dónde verlo

El evento será transmitido en directo por Guatevisión y, el domingo 13 de septiembre, a las 18.30 horas. Además, podrá seguirse a través del canal de televisión en Guatemala o de la página web desde el extranjero.

Aspirantes a las coronas

Las seis aspirantes a Reina Internacional son:

Guatemala: Emilia Ochoa

El Salvador: Nahomy Montiel

Honduras: Lisbeth García

Costa Rica: Melissa Solano

México: Lucero Abad

Panamá: Keytlin Pérez

Las 22 candidatas a Reina Nacional son:

Alta Verapaz: Lisbeth Ramírez

Baja Verapaz: Keith Cardona

Chimaltenango: Ashly Oliveros

Chiquimula: Adriana Reyes

El Progreso: Michelle Falla

Escuintla: Cintia Catzún

Guatemala: Ashley Orantes

Huehuetenango: Betzy Sosa

Izabal: Hillary Satastume

Jalapa: Katerin Guerra

Jutiapa: Vivian Mazariegos

Petén: Evelin Hoil

Quetzaltenango: Ana Raquel Sánchez

Quiché: Casey Peláez

Retalhuleu: Mabel Monterroso

Sacatepéquez: Patricia Quiñónez

San Marcos: Samantha Díaz

Santa Rosa: Luz Marina Colindres

Sololá: Dulce María De León

Suchitepéquez: Roslyn Quiej

Totonicapán: Maely Aquino

Zacapa: Maite García

“Espero que todos estos días se conviertan en recuerdos imborrables, llenos de hermandad y, sobre todo, que se lleven un gran recuerdo de nuestra ciudad a sus países y lugares de origen. ¡Bienvenidas a Quetzaltenango!”, expresó Regina Rivas, reina de la Fraternidad Quetzalteca.

Por su parte, Katia Minera, representante de la Municipalidad de Quetzaltenango, también agradeció la presencia de las reinas que, aseguró, engalanarán las actividades culturales por las fiestas patrias en el departamento.

La Fraternidad Quetzalteca, organizadora de los certámenes, fue fundada en 1947. Tres años después, en 1950, celebró la primera edición de Reina Nacional, que este año llega a su 75 edición.

Según los organizadores, a lo largo de este tiempo el evento no se ha celebrado solo en dos años: “en 1991 por la epidemia del cólera y en el 2020 por la pandemia de covid-19”.