Recorrido del 15 de septiembre del 2026: orden oficial, bloques, bandas participantes y cuál será la ruta del Desfile Cívico Escolar

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Recorrido del 15 de septiembre del 2026: orden oficial, bloques, bandas participantes y cuál será la ruta del Desfile Cívico Escolar

Decenas de bandas escolares participarán en el Desfile Cívico Escolar que conmemorará 205 años de independencia. Conozca qué bandas recorrerán el Centro Histórico, el orden y la ruta.

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A las 8 de la maana de este 15 de septiembre del 2024, ms de 100 establecimientos educativos, entre pblicos y privados, iniciaron con el Desfile Cvico Escolar, organizado por la Direccin General de Educacin Fsica (Digef) en conjunto con otras instituciones. Todas las bandas participantes hicieron su paso frente al Palacio Nacional de la Cultura, lugar donde el presidente Bernardo Arvalo, la vicepresidenta Karin Herrera y otros funcionarios de gobierno observaron la actividad. Foto: Oscar Vsquez Mijangos 15/09/2024

Más de 100 establecimientos educativos, públicos y privados, participan en el Desfile Cívico Escolar de 2024. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La capital será el punto de encuentro de la celebración, cuando más de 126 instituciones recorran más de 2 kilómetros durante el Desfile Cívico Escolar 2026, que conmemora los 205 años de Independencia de Guatemala.

Gastadores, batonistas, autoridades y, principalmente, bandas escolares llevarán la celebración de las fiestas patrias a diversas calles de la capital y serán el centro de atención este martes 15 de septiembre.

El Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia reveló que la actividad comenzará a las 7.15 horas con la salida del primer bloque de bandas escolares, encabezado por el Colegio San José de los Infantes.

Al ritmo de las trompetas, la lira, el redoblante y el tambor, cientos de estudiantes recorrerán parte de las zonas 1 y 2 de la capital durante más de cuatro horas y media, con música y actividades alusivas a las fiestas patrias.

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Bandas de establecimientos como el Colegio San Sebastián, el Instituto Rafael Landívar, el Instituto Normal Central para Señoritas Belén y el Colegio Mixto Belén serán parte del recorrido y llenarán de música y color la tradicional festividad patria.

El punto de partida será la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional. El recorrido pasará por la Plaza de la Constitución y continuará hacia la zona 2, hasta el parque Jocotenango.

Para esta edición se establecerán ocho bloques en los que participarán centros educativos, cuerpos de bomberos, policías y otras autoridades. Durante la conferencia, los organizadores destacaron que se espera una afluencia de 30 mil personas.

Esta es la conformación de los bloques para el recorrido oficial del Desfile Cívico Escolar 2026, según anunciaron los organizadores durante la presentación del evento.

Bloque I (bandas tradicionales)

  1. Colegio San José de los Infantes
  2. Instituto Enrique Gómez Carrillo
  3. Colegio San Sebastián
  4. Colegio Evangélico La Patria
  5. Liceo Guatemala
  6. Liceo San Rafael Arcángel
  7. Colegio Bilingüe CBC El Carmen
  8. Instituto Rafael Landívar
  9. Liceo Mercantil
  10. Colegio Mixto Santo Domingo
  11. Colegio Mateo Perrone
  12. Instituto Normal Central para Señoritas Belén
  13. Colegio Experimental Cristiano Verbo Zona 16
  14. Instituto Normal para Señoritas Centro América INCA (Jornada Matutina)
  15. Colegio Vida

Bloque II (bandas tradicionales)

  1. Colegio Católico San Pablo
  2. Colegio Juana de Arco
  3. Escuela Villa de las Niñas
  4. Instituto Rafael Aqueche (Jornada Matutina)
  5. Colegio Católico San Pablo "Ana Palacios"
  6. Instituto Tecnológico de Computación I.T.C
  7. Colegio El Rosario
  8. Instituto Rafael Aqueche (Jornada Vespertina)
  9. Liceo Cristiano Elohim
  10. Escuela Villa de los Niños
  11. Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales (JV)
  12. Colegio Vanguardia Juvenil
  13. Colegio Mather Orphanorum
  14. Liceo Canadiense
  15. Instituto para Señoritas Víctor Manuel de la Roca
  16. Instituto de Educación Básica - Cantón Central de Chuarrancho

Bloque III (bandas latinas)

  1. Liceo Cristiano Ciencia L.C.C
  2. Colegio Cristiano Aminadab
  3. Liceo Profesional de Informática y Tecnología
  4. Liceo Cristiano Abba Padre
  5. Instituto Nacional de Educación Diversificada San Pascual III
  6. Instituto de Educación Básica Santa Cruz Chinautla
  7. Liceo Británico Guatemalteco
  8. Liceo Computex
  9. Liceo Empresarial del Valle
  10. Instituto de Educación Básica Edgar Arnoldo Medrano Menéndez
  11. Liceo Fuente de Enseñanza
  12. Instituto Nacional Mixto Tezulutlán
  13. Colegio Mixto La Niñez Guatemalteca
  14. Colegio Mixto Amanecer Juvenil
  15. Liceo Juvenil Guatemalteco

Bloque IV (bandas tradicionales)

  1. Colegio Preparatorio Unificado
  2. Liceo Sembrador de Sueños
  3. Instituto Nacional Central para Varones
  4. Colegio Verbo No. 4 - El Naranjo
  5. Colegio Integral Americano
  6. Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa
  7. Instituto Juan Ramón Flores
  8. Colegio Privado 12 de Octubre
  9. Colegio Evangélico El Jardín de las Rosas
  10. Colegio Clásico Guatemalteco
  11. Centro Integral Educativo La Sabiduría - CIES
  12. Colegio Comercial Guatemalteco
  13. Colegio Mis Pequeños Einstein
  14. Liceo en Computación Shofar
  15. Colegio Teresa de Ávila

Bloque V (marching band)

  1. Colegio Mixto Belén
  2. Instituto Guatemalteco Español
  3. Colegio Evangélico Nuevo Amanecer
  4. Liceo Intercultural de Guatemala
  5. Colegio Mixto Duruelo
  6. Colegio Mixto Cristiano Siloé
  7. Liceo Cristiano Bethesda
  8. Centro Educativo El Valle de la Sabiduría
  9. Colegio Cristiano Torricelli
  10. Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lo de Carranza

Bloque VI

  1. Instituto Adolfo V. Hall Central
  2. Escuela Técnica Militar de Aviación
  3. Escuela Regional de Comunicaciones, Electrónica, Informática y Ciberdefensa
  4. Escuela Militar de Música "Maestro Rafael Álvarez Ovalle"
  5. Cuerpo de Bomberos Municipales
  6. Cuerpo de Bomberos Voluntarios
  7. Policía Municipal
  8. Aspirantes a Oficiales de Policía Nacional Civil
  9. Escuela de Enfermería
  10. Cuerpo de Bomberos Veteranos

Bloque VII (bandas tradicionales)

  1. Instituto Normal Casa Central
  2. Colegio Mixto Cipresales
  3. Instituto Normal para Señoritas Centro América INCA (JV)
  4. Colegio Cristiano Guatemalteco
  5. Instituto Experimental Básico Ocupacional - PEMEN Zona 1
  6. Colegio La Preparatoria
  7. Instituto de Educación Básica San Juan de Dios
  8. Escuela Profesional San Vicente de Paul
  9. Colegio La Montaña
  10. Instituto Miguel García Granados
  11. Colegio de Innovación Tecnológica Educativa - CITE
  12. Liceo Montessori
  13. Colegio Mixto Llano Largo
  14. Liceo Hispanoamericano
  15. Colegio Jesús de Candelaria
  16. Colegio Licda. Kimberly Mazariegos Enríquez
  17. Instituto Nacional Básico María Luisa Samayoa Lanuza
  18. Liceo Siglo XXI No. 3
  19. Colegio Eugenio Pacelli
  20. Liceo Mixto Obed
  21. Colegio Mixto Ecuatoriano
  22. Colegio Villareal Atlántico I
  23. Colegio San Francisco de Asís
  24. Colegio Mariano Totus Tuus
  25. Liceo Juan Montovanni
  26. Centro Educativo Mayab

Bloque VIII (banda latina)

  1. Instituto por Sistema de Cooperativa Nueva Chinautla - INBACH
  2. Escuela para Maestras de Educación para el Hogar - Marion G. Bock
  3. Liceo Tecnológico de Guatemala Elohim
  4. Instituto de Educación Básica Sacoj Chiquito
  5. Liceo Americano Tecnológico de Computación
  6. Instituto Miguel Ángel Asturias
  7. Instituto Básico por Cooperativa San José Los Pinos
  8. Liceo Florentino Guatemalteco
  9. Instituto de Educación Básica por Cooperativa Tierra Nueva I
  10. Instituto Básico de Telesecundaria Caserío Tapacún - Villa Canales
  11. Colegio Monpiano
  12. Centro Educativo Proyecto 70/7
  13. Colegio Mixto Evangélico Gilgal
  14. Liceo Mixto Bilingüe Olam
  15. Colegio Centro Cultural de las Americas
  16. Colegio Jardín del Edén
  17. Instituto Pablo Neruda
  18. Instituto Básico por Cooperativa de Enseñanza "El Carmen"
  19. Banda Comunitaria Juvenil - UPCV

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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