Recorrido del 15 de septiembre del 2026: orden oficial, bloques, bandas participantes y cuál será la ruta del Desfile Cívico Escolar

La capital será el punto de encuentro de la celebración, cuando más de 126 instituciones recorran más de 2 kilómetros durante el Desfile Cívico Escolar 2026, que conmemora los 205 años de Independencia de Guatemala.

Gastadores, batonistas, autoridades y, principalmente, bandas escolares llevarán la celebración de las fiestas patrias a diversas calles de la capital y serán el centro de atención este martes 15 de septiembre.

El Comité Permanente Pro-Festejos de la Independencia reveló que la actividad comenzará a las 7.15 horas con la salida del primer bloque de bandas escolares, encabezado por el Colegio San José de los Infantes.

Al ritmo de las trompetas, la lira, el redoblante y el tambor, cientos de estudiantes recorrerán parte de las zonas 1 y 2 de la capital durante más de cuatro horas y media, con música y actividades alusivas a las fiestas patrias.

Bandas de establecimientos como el Colegio San Sebastián, el Instituto Rafael Landívar, el Instituto Normal Central para Señoritas Belén y el Colegio Mixto Belén serán parte del recorrido y llenarán de música y color la tradicional festividad patria.

El punto de partida será la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional. El recorrido pasará por la Plaza de la Constitución y continuará hacia la zona 2, hasta el parque Jocotenango.

Para esta edición se establecerán ocho bloques en los que participarán centros educativos, cuerpos de bomberos, policías y otras autoridades. Durante la conferencia, los organizadores destacaron que se espera una afluencia de 30 mil personas.

Esta es la conformación de los bloques para el recorrido oficial del Desfile Cívico Escolar 2026, según anunciaron los organizadores durante la presentación del evento.

Bloque I (bandas tradicionales)

Colegio San José de los Infantes Instituto Enrique Gómez Carrillo Colegio San Sebastián Colegio Evangélico La Patria Liceo Guatemala Liceo San Rafael Arcángel Colegio Bilingüe CBC El Carmen Instituto Rafael Landívar Liceo Mercantil Colegio Mixto Santo Domingo Colegio Mateo Perrone Instituto Normal Central para Señoritas Belén Colegio Experimental Cristiano Verbo Zona 16 Instituto Normal para Señoritas Centro América INCA (Jornada Matutina) Colegio Vida

Bloque II (bandas tradicionales)

Colegio Católico San Pablo Colegio Juana de Arco Escuela Villa de las Niñas Instituto Rafael Aqueche (Jornada Matutina) Colegio Católico San Pablo "Ana Palacios" Instituto Tecnológico de Computación I.T.C Colegio El Rosario Instituto Rafael Aqueche (Jornada Vespertina) Liceo Cristiano Elohim Escuela Villa de los Niños Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales (JV) Colegio Vanguardia Juvenil Colegio Mather Orphanorum Liceo Canadiense Instituto para Señoritas Víctor Manuel de la Roca Instituto de Educación Básica - Cantón Central de Chuarrancho

Bloque III (bandas latinas)

Liceo Cristiano Ciencia L.C.C Colegio Cristiano Aminadab Liceo Profesional de Informática y Tecnología Liceo Cristiano Abba Padre Instituto Nacional de Educación Diversificada San Pascual III Instituto de Educación Básica Santa Cruz Chinautla Liceo Británico Guatemalteco Liceo Computex Liceo Empresarial del Valle Instituto de Educación Básica Edgar Arnoldo Medrano Menéndez Liceo Fuente de Enseñanza Instituto Nacional Mixto Tezulutlán Colegio Mixto La Niñez Guatemalteca Colegio Mixto Amanecer Juvenil Liceo Juvenil Guatemalteco

Bloque IV (bandas tradicionales)

Colegio Preparatorio Unificado Liceo Sembrador de Sueños Instituto Nacional Central para Varones Colegio Verbo No. 4 - El Naranjo Colegio Integral Americano Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa Instituto Juan Ramón Flores Colegio Privado 12 de Octubre Colegio Evangélico El Jardín de las Rosas Colegio Clásico Guatemalteco Centro Integral Educativo La Sabiduría - CIES Colegio Comercial Guatemalteco Colegio Mis Pequeños Einstein Liceo en Computación Shofar Colegio Teresa de Ávila

Bloque V (marching band)

Colegio Mixto Belén Instituto Guatemalteco Español Colegio Evangélico Nuevo Amanecer Liceo Intercultural de Guatemala Colegio Mixto Duruelo Colegio Mixto Cristiano Siloé Liceo Cristiano Bethesda Centro Educativo El Valle de la Sabiduría Colegio Cristiano Torricelli Instituto de Educación Básica por Cooperativa Lo de Carranza

Bloque VI

Instituto Adolfo V. Hall Central Escuela Técnica Militar de Aviación Escuela Regional de Comunicaciones, Electrónica, Informática y Ciberdefensa Escuela Militar de Música "Maestro Rafael Álvarez Ovalle" Cuerpo de Bomberos Municipales Cuerpo de Bomberos Voluntarios Policía Municipal Aspirantes a Oficiales de Policía Nacional Civil Escuela de Enfermería Cuerpo de Bomberos Veteranos

Bloque VII (bandas tradicionales)

Instituto Normal Casa Central Colegio Mixto Cipresales Instituto Normal para Señoritas Centro América INCA (JV) Colegio Cristiano Guatemalteco Instituto Experimental Básico Ocupacional - PEMEN Zona 1 Colegio La Preparatoria Instituto de Educación Básica San Juan de Dios Escuela Profesional San Vicente de Paul Colegio La Montaña Instituto Miguel García Granados Colegio de Innovación Tecnológica Educativa - CITE Liceo Montessori Colegio Mixto Llano Largo Liceo Hispanoamericano Colegio Jesús de Candelaria Colegio Licda. Kimberly Mazariegos Enríquez Instituto Nacional Básico María Luisa Samayoa Lanuza Liceo Siglo XXI No. 3 Colegio Eugenio Pacelli Liceo Mixto Obed Colegio Mixto Ecuatoriano Colegio Villareal Atlántico I Colegio San Francisco de Asís Colegio Mariano Totus Tuus Liceo Juan Montovanni Centro Educativo Mayab

Bloque VIII (banda latina)