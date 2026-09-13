En vivo desde Quetzaltenango: siga la elección de la Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026

A horas de conmemorar los 205 años de la Independencia de Guatemala, la Fraternidad Quetzalteca celebra el certamen Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, en el que se coronará a la nueva representante de la belleza del país para el período 2026-2027.

Serán 22 candidatas, representantes de los departamentos del país, quienes competirán por ser coronadas como la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia.

A través de su pasarela, oratoria y elegancia, las candidatas buscarán avanzar hasta la ronda final, en la que se elegirá a quien no solo portará la corona, sino que también representará la cultura, la belleza y el orgullo histórico del país.

El evento comenzó con una alfombra en la que fueron presentados el jurado, las personalidades invitadas y los patrocinadores, antes de dar paso a la ceremonia de elección y coronación.

En el Centro de Convenciones Gran Karmel, en Quetzaltenango, la Fraternidad Quetzalteca coronará a la nueva representante, quien sucederá a María Paula Álvarez, reina del 2025.

La velada también busca visibilizar la diversidad cultural, los paisajes y las tradiciones del país a través de las candidatas, quienes representan a los 22 departamentos y muestran en la pasarela su belleza, elegancia y carisma.

El pasado 11 de septiembre también se coronó a la Reina Internacional de Independencia, elegida entre representantes de seis países. La representante de Panamá, Kathleen Pérez, obtuvo la corona, mientras que la guatemalteca Emilia Ochoa Villela fue elegida virreina.

Esta noche, la Fraternidad Quetzalteca celebra su segundo certamen y elegirá a la nueva reina mediante distintas fases, entre ellas, traje departamental, traje de gala y ronda de preguntas. Siga aquí esta celebración.

13 de septiembre 2026, 21.15h Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026

Maite García representante de Zacapa la que se convirtio en la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026- 2027

Maite García, representante de Zacapa, se convirtió en la nueva Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

13 de septiembre 2026, 21.12h Podio de ganadoras

Tercera finalista: Lisbeth Ramírez(Alta Verapaz)

segunda finalista: Keith Cardona(Baja Verapaz)

Primera finalista: Katerin Guerra (Jalapa)

Vireina: Betzy Sosa (Huehuetenango)

13 de septiembre 2026, 20.50h Cinco finalistas

La noche avanzó con la clasificación de las cinco finalistas a Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, quienes se someterán a la ronda de preguntas, en la que se definirá a la próxima representante.

Alta Verapaz: Lisbeth Ramírez

Lisbeth Ramírez Baja Verapaz: Keith Cardona

Keith Cardona Zacapa: Maite García

Maite García Huehuetenango: Betzy Sosa

Betzy Sosa Jalapa: Katerin Guerra

Las cinco finalista del concurso de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

13 de septiembre 2026, 20.40h Galardones

urante la velada se entregaron diversos reconocimientos a las candidatas. Estos son los galardones otorgados:

Señorita Figura: Katerin Guerra (Jalapa)

Katerin Guerra (Jalapa) Señorita Elegancia: Maite García (Zacapa)

Maite García (Zacapa) Señorita Redes Sociales: Katerin Guerra (Jalapa)

Katerin Guerra (Jalapa) Señorita Fotogénica: Maely Aquino (Totonicapán)

Maely Aquino (Totonicapán) Señorita Íntimamente Utz: Katerin Guerra (Jalapa)

Katerin Guerra (Jalapa) Señorita Top Model: Luz Marina Colindres (Santa Rosa

13 de septiembre 2026, 20.20h Presentación en trajes de noche

La elegancia dominó el escenario cuando las 22 candidatas recorrieron la pasarela del Centro de Convenciones Gran Karmel, en Quetzaltenango, donde demostraron su porte y dominio escénico.

Las candidatas a Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026, en su vestido de noche. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

13 de septiembre 2026, 19.45h Desfile en traje de baño

Cada candidata desfila por la pasarela del Centro de Convenciones Gran Karmel, donde demuestra su dominio escénico, carisma y elegancia. Una a una, las 22 candidatas muestran su porte con un traje de baño negro de una pieza.

Las candidatas durante la fase de traje de baño, durante el concurso de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

13 de septiembre 2026, 19. 00h Inicia el certamen de belleza

Desde la ciudad de Quetzaltenango inició el certamen Reina Nacional de las Fiestas de Independencia, en el que las 22 candidatas participaron en un opening al compás de Ferrocarril de los Altos.

Las candidatas durante el Opening del concurso de Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026, donde bailaron al compas de El Ferrocarril de los Altos. (Foto Prensa Libre: Lucero Sapalú)

13 de septiembre 2026, 18.30h Inicia la alfombra roja

Como antesala de la elección y coronación de la Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026, inicia la alfombra roja, que recibirá a los invitados de honor del evento en Quetzaltenango.

13 de septiembre 2026, 18.00h Candidatas a Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2026