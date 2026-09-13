¿Por dónde pasará el Desfile Cívico Escolar 2026? Mapa del recorrido, puntos clave, horarios y quién lo encabezará este 15 de septiembre

Entre el sonido de trompetas, tambores y liras, las bandas escolares recorrerán el 15 de septiembre las calles del Centro Histórico como parte de la conmemoración del 205 aniversario de la Independencia de Guatemala.

Autoridades, batonistas, gastadores y bandas escolares recorrerán más de dos kilómetros como parte de la conmemoración. La Dirección General de Educación Física (Digef) informó que participarán 126 instituciones, entre centros educativos, cuerpos de bomberos, la Escuela de Enfermería y autoridades policiales.

En el 2025, el Comité Permanente Pro Festejos de la Independencia modificó el recorrido, que pasó de la Sexta Avenida de la zona 1 a la Séptima Avenida, decisión que se mantendrá para la edición del 2026. En ese momento se indicó que el cambio obedecía al espacio que ofrece esta avenida.

Para esta edición, el desfile comenzará oficialmente a las 7 horas con el primer bloque, formado por 15 bandas escolares y encabezado por el Colegio San José de los Infantes.

Según los detalles proporcionados por los organizadores durante la presentación, después de las 5 horas comenzará la formación del primer grupo. Los restantes se organizarán de forma escalonada hasta llegar al último bloque, cuya integración está prevista entre las 8.30 y las 9.30 horas.

El Colegio Católico San Pablo encabezará el segundo bloque; el Liceo Cristiano Ciencia L.C.C., el tercero; el Colegio Preparatorio Unificado, el cuarto; el Colegio Mixto Belén, el quinto; el Instituto Adolfo V. Hall Central, el sexto; el Instituto Normal Casa Central, el séptimo, y el Instituto por Sistema de Cooperativa Nueva Chinautla – INBACH, el octavo.

La duración proyectada del desfile es de cuatro horas y media. Los organizadores esperan que todas las bandas hayan pasado frente al Palacio Nacional de la Cultura y saludado a las autoridades antes de las 12 horas.

Recorrido del Desfile Cívico Escolar 2026

Para esta edición, el punto de partida será la Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional. El desfile recorrerá parte de la Séptima Avenida, pasará por la Plaza de la Constitución y continuará hacia la zona 2 por la Sexta Avenida, hasta llegar al parque Jocotenango.

Con bandas tradicionales, marching bands y bandas latinas, las zonas 1 y 2 de la Ciudad de Guatemala serán los principales puntos del recorrido.

Puntos clave del recorrido

Salida: Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional

Séptima Avenida y 18 calle, zona 1, a un costado del edificio de la Tipografía Nacional Policlínica del IGSS: el desfile pasará a un costado, en la Séptima Avenida y 16 calle

el desfile pasará a un costado, en la Séptima Avenida y 16 calle Escuela Dolores Bedoya de Molina: el recorrido pasará frente al centro educativo, en la Séptima Avenida y 14 calle

el recorrido pasará frente al centro educativo, en la Séptima Avenida y 14 calle Antiguo edificio de Telgua y Museo de Correos: las delegaciones pasarán frente a estos puntos

las delegaciones pasarán frente a estos puntos Catedral Metropolitana y Palacio Nacional de la Cultura: el desfile pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará un viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura

el desfile pasará frente al frontispicio de la Catedral Metropolitana y hará un viraje hacia el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura Sexta Avenida: después de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, los estudiantes girarán en la 6.ª calle y tomarán la Sexta Avenida rumbo a la zona 2

después de pasar frente al Palacio Nacional de la Cultura, los estudiantes girarán en la 6.ª calle y tomarán la Sexta Avenida rumbo a la zona 2 Punto final: parque Jocotenango, zona 2 de la Ciudad de Guatemala

Mapa de referencia del Desfile Cívico Escolar