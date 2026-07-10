¿Cuándo se estrena Dune: Parte tres? Timothée Chalamet revela cómo vivió el cierre de la saga que marcó parte de su carrera

Después de que Paul Atreides se convirtiera en el "salvador" del que hablan las profecías, la historia avanza hacia los acontecimientos narrados en la novela Dune Messiah, del universo creado por Frank Herbert.

Previo a su estreno mundial, Timothée Chalamet compartió cómo fue grabar el final de la trilogía y despedirse de su personaje, Paul Atreides, quien en la nueva entrega liderará una guerra y afrontará las consecuencias de los hechos desarrollados, según resalta la revista GQ.

Uno de los elementos que incorporará esta nueva entrega será la llegada de los hijos de Paul Atreides, quienes tendrán un papel importante en la trama. La película reúne nuevamente a Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh y Robert Pattinson.

La historia, que pondrá fin a este universo cinematográfico llevado a la pantalla por Denis Villeneuve, tiene previsto su estreno mundial el 17 de diciembre del 2026.

Antes de llegar a la pantalla, Chalamet comentó, durante un encuentro con sus seguidores, que al cerrar esta historia sintió que dejaba una parte de sí mismo. Explicó que concluir este proyecto junto con compañeros con quienes inició la primera película fue especialmente significativo.

Medios como Infobae destacan las palabras del actor, quien señaló que, después de varios años de formar parte de Dune, llegar al final de la saga representó un momento importante, ya que el elenco y el equipo de producción crearon un vínculo que hizo "diferente el cierre de esta etapa".

La primera película, estrenada en el 2021, llevó al elenco a convivir durante varios años. Para Chalamet, el final del rodaje y el próximo estreno marcan el cierre de un proceso creativo que dejó huella en su trayectoria profesional.

Más allá de su personaje, Chalamet afirmó que esta producción ha sido la experiencia más emotiva de su carrera, debido al tiempo que dedicó al proyecto. "Estoy muy orgulloso de vivir con ello. Estoy muy orgulloso de trabajar con Denis y esta familia", agregó.

El actor confesó que grabar la parte final del proyecto le produjo nostalgia, pues sintió que perdía una parte de sí mismo al concluirlo.

Director resalta actuación de Timothée Chalamet

Denis Villeneuve compartió con los seguidores de la trilogía cinematográfica su opinión sobre la evolución del protagonista y destacó que el actor creció junto con el personaje. Para Villeneuve, esta nueva entrega mostrará una faceta distinta de Chalamet, ya que incorpora nuevos elementos a su interpretación.

Luego del estreno de la segunda parte de Dune, en el 2024, Villeneuve contó que sintió una gran necesidad de concluir esta historia, lo que lo llevó a cambiar sus planes de desarrollar otros proyectos para dedicarse a finalizar este universo cinematográfico.