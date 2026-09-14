“Primero hubo una amistad”: Jim Curtis revela cómo comenzó su romance con Jennifer Aniston

La actriz Jennifer Aniston sorprendió a sus seguidores al revelar que el hipnoterapeuta Jim Curtis es su actual pareja. Meses después, Curtis compartió cómo comenzó su historia de amor.

En una entrevista con The Sunday Times, el entrenador de bienestar habló sobre su noviazgo con la actriz de Friends. Según relató, el primer acercamiento ocurrió a través de las redes sociales.

Curtis contó que comenzaron a interactuar después de que Jennifer Aniston dio “me gusta” a varias de sus publicaciones en Instagram. Después, un amigo en común los presentó y ambos se mantuvieron en contacto.

El hipnoterapeuta confesó que su relación sentimental comenzó de manera discreta y la comparó con relaciones anteriores, al señalar que esta vez la conexión fue más natural.

Curtis explicó que con Aniston no sintió la necesidad de obtener una respuesta afectiva inmediata ni de pensar “que estés enamorada de mí”.

“La conexión era más natural, más orgánica, menos dependiente”, dijo Curtis a The Sunday Times. Antes de comenzar una relación sentimental, aseguró que él y Jennifer Aniston mantuvieron una amistad durante varios meses.

En noviembre, durante el cumpleaños de Jim Curtis, la actriz de Una esposa de mentiras hizo pública su relación con el hipnoterapeuta a través de Instagram. En la publicación escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te amo”.

La pareja hizo su debut oficial en la alfombra roja de Elle Mujeres en Hollywood 2025, el 17 de noviembre, donde Jennifer Aniston fue una de las homenajeadas.

Jim Curtis también compartió con The Sunday Times que, a sus 47 años, tuvo una premonición de que antes de cumplir los 50 tendría un romance “con alguien diferente a cualquier persona con la que hubiera tenido una relación”.

Tras hacer público su romance, Jennifer Aniston y Jim Curtis han compartido aspectos de su vida juntos en redes sociales.

En enero, Curtis también dijo a Today: “descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos simplemente a conversar. Tomó mucho tiempo. Hablamos durante mucho tiempo y nos volvimos cercanos”.