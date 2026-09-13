Lady Gaga y Michael Polansky aparecen con un bebé: las primeras fotografías durante un paseo en California

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Lady Gaga y Michael Polansky aparecen con un bebé: las primeras fotografías durante un paseo en California

La cantante y actriz Lady Gaga fue fotografiada en California mientras paseaba con un bebé junto a su prometido, Michael Polansky. Esto se sabe sobre la maternidad atribuida a la artista.

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Los Angeles (United States), 27/03/2026.- (FILE) - Lady Gaga poses in the press room with the Grammy awards for Best Pop Vocal Album for 'Mayhem' and Best Dance Pop Recording for 'Abracadabra' during the 68th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 01 February 2026 (reissued 27 March 2026). Lady Gaga will turn 40 years old on 28 March 2026. EFE/EPA/JILL CONNELLY

Lady Gaga posa en la sala de prensa con los premios Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop por 'Mayhem' y a la Mejor Grabación Dance Pop por 'Abracadabra' durante la 68.ª ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: EFE)

A sus 40 años, la cantante y actriz estadounidense Lady Gaga sorprendió a sus seguidores al aparecer durante un paseo en California con un bebé recién nacido, que medios internacionales señalan como hijo de la artista y del empresario Michael Polansky.

Luego de que la cantante neoyorquina permaneciera durante meses alejada de los reflectores, el 11 de septiembre surgieron versiones sobre su supuesta maternidad. Page Six fue uno de los medios que informó que la intérprete de Alejandro se habría convertido en madre.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de Lady Gaga, habría tenido a su primer hijo, según publicaciones de Page Six y People. Los medios atribuyen la maternidad a la relación de la artista con su prometido, Michael Polansky, con quien mantiene una relación desde hace seis años.

Ante las versiones sobre su maternidad, People informó que una fuente cercana a la artista habría confirmado la noticia. Según la publicación, “Lady Gaga y Michael Polansky están radiantes de felicidad como padres”.

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La fuente también destacó que ambos “irradian felicidad cuando hablan de ser padres”, una declaración que recuerda el deseo que Gaga ha expresado en diversas ocasiones de convertirse en madre.

La agencia The Grosby Group compartió las primeras fotografías de la intérprete de Shallow y el empresario mientras paseaban con el bebé por las calles de un vecindario de San Francisco, California.

The Grosby Group fotografió a la pareja junto al bebé el viernes 11 de septiembre. También los acompañaba Alexandra Trustman, representante de la artista.

En las imágenes se observa a la intérprete de Paparazzi mientras carga a un bebé recién nacido en lo que parece ser un portabebés y le sostiene la cabeza con una mano durante el recorrido.

Medios como Univisión señalan que las fotografías ofrecen una mirada a la nueva dinámica de la pareja. Además, destacan que Gaga y Polansky han procurado mantener su relación alejada de la exposición pública, por lo que las versiones sobre la llegada de un hijo han generado interés entre sus seguidores.

Por el momento, Lady Gaga y Michael Polansky no han confirmado ni desmentido públicamente que el bebé fotografiado sea su hijo. Tampoco se han divulgado detalles como la fecha de nacimiento, el sexo o el nombre del bebé.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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