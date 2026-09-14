Escenario
Ganadores de los Premios Emmy 2026: The Pitt, Widow’s Bay y DTF St. Louis brillan entre las mejores producciones de la televisión
Una noche marcada por las mejores producciones de la televisión, un homenaje a Dolly Parton y un galardón especial para Michael J. Fox. Conozca a los ganadores de la 78.ª edición de los Premios Emmy.
Stephen Colbert posa con los premios a Mejor Serie de Variedades por "The Late Show with Stephen Colbert" y Mejor Serie de Comedia, Drama o Variedades de Formato Corto por el programa digital/en línea "Colbert Before Air" de The Late Show, durante la 78.ª ceremonia anual de los Premios Emmy. (Foto Prensa Libre: EFE)
La 78.ª edición de los Premios Emmy, galardones anuales que reconocen la excelencia en la industria de la televisión, premió a actores, actrices, productores, escritores y personalidades que han hecho reír, llorar o adentrarse en el misterio a los televidentes.
La ceremonia se celebró en el Peacock Theater, en Los Ángeles, donde producciones como The Pitt, Hacks y Widow's Bay destacaron entre las galardonadas.
Durante la gala también se vivió un momento emotivo al recordar a la cantante de country Dolly Parton, quien falleció el pasado 25 de agosto. Sally Field fue la encargada de recordar que la cantante era “humilde, creativa, solidaria y con un gran sentido del humor”.
El homenaje continuó cuando la actriz Reba McEntire subió al escenario para interpretar Appalachian Memories, uno de sus éxitos. Además, Annie Murphy, Macaulay Culkin y Dan Levy rindieron homenaje a la actriz Catherine O’Hara, quien falleció en enero pasado.
Michael J. Fox también destacó al recibir el Premio Humanitario 2026 de los Premios Emmy por su labor para financiar investigaciones destinadas a encontrar una cura para el párkinson, enfermedad que él mismo enfrenta.
Durante la gala, el trabajo televisivo fue el protagonista. La serie Widow's Bay, de Apple TV, se consolidó como la producción más premiada de la noche, al obtener seis galardones.
The Pitt, otra de las favoritas, también destacó en la 78.ª edición de los Premios Emmy, al obtener los galardones a mejor serie de drama y mejor actor en una serie de drama.
Uno de los participantes que mantuvo la atención del público fue el actor guatemalteco Óscar Isaac, quien compitió en la categoría de mejor actor en una serie limitada o antológica. El galardón fue para Matthew Rhys por su papel en The Beast in Me.
Conozca a los ganadores de la edición 2026 de los Premios Emmy, en la que fueron reconocidas algunas de las producciones y actuaciones más destacadas de la televisión.
- Mejor serie de drama: The Pitt
- Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle (The Pitt)
- Mejor actriz en una serie de drama: Rhea Seehorn (Pluribus)
- Mejor actriz secundaria en una serie de drama: Allison Janney (The Diplomat)
- Mejor actor secundario en una serie de drama: Tom Pelphrey (Task)
- Mejor serie de comedia: Widow's Bay
- Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys (Widow's Bay)
- Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart (Hacks)
- Mejor actor secundario en una serie de comedia: Stephen Root (Widow's Bay)
- Mejor actriz secundaria en una serie de comedia: Kate O'Flynn (Widow's Bay)
- Mejor miniserie: DTF St. Louis
- Mejor actor en una miniserie: Matthew Rhys (The Beast in Me)
- Mejor actriz en una miniserie: Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
- Mejor actriz secundaria en una miniserie: Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Mejor actor secundario en una miniserie: David Harbour (DTF St. Louis)