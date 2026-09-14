Ganadores de los Premios Emmy 2026: The Pitt, Widow’s Bay y DTF St. Louis brillan entre las mejores producciones de la televisión

La 78.ª edición de los Premios Emmy, galardones anuales que reconocen la excelencia en la industria de la televisión, premió a actores, actrices, productores, escritores y personalidades que han hecho reír, llorar o adentrarse en el misterio a los televidentes.

La ceremonia se celebró en el Peacock Theater, en Los Ángeles, donde producciones como The Pitt, Hacks y Widow's Bay destacaron entre las galardonadas.

Durante la gala también se vivió un momento emotivo al recordar a la cantante de country Dolly Parton, quien falleció el pasado 25 de agosto. Sally Field fue la encargada de recordar que la cantante era “humilde, creativa, solidaria y con un gran sentido del humor”.

El homenaje continuó cuando la actriz Reba McEntire subió al escenario para interpretar Appalachian Memories, uno de sus éxitos. Además, Annie Murphy, Macaulay Culkin y Dan Levy rindieron homenaje a la actriz Catherine O’Hara, quien falleció en enero pasado.

Michael J. Fox también destacó al recibir el Premio Humanitario 2026 de los Premios Emmy por su labor para financiar investigaciones destinadas a encontrar una cura para el párkinson, enfermedad que él mismo enfrenta.

Durante la gala, el trabajo televisivo fue el protagonista. La serie Widow's Bay, de Apple TV, se consolidó como la producción más premiada de la noche, al obtener seis galardones.

The Pitt, otra de las favoritas, también destacó en la 78.ª edición de los Premios Emmy, al obtener los galardones a mejor serie de drama y mejor actor en una serie de drama.

Uno de los participantes que mantuvo la atención del público fue el actor guatemalteco Óscar Isaac, quien compitió en la categoría de mejor actor en una serie limitada o antológica. El galardón fue para Matthew Rhys por su papel en The Beast in Me.

Conozca a los ganadores de la edición 2026 de los Premios Emmy, en la que fueron reconocidas algunas de las producciones y actuaciones más destacadas de la televisión.