Diana Unheard: el documental que presenta audios inéditos de Lady Di sobre sus amores y la familia real

A 29 años de la muerte de Diana de Gales, se presentará una serie documental que revela audios en los que Lady Di hablaba de sus amores, su vida y la familia real británica.

La producción tendrá su lanzamiento internacional en MIPCOM, uno de los principales mercados de contenido de entretenimiento, que se celebra en Cannes, Francia. Deadline resalta que este documental dará acceso a grabaciones en las que la princesa “habla con franqueza” sobre su vida.

Los audios proceden de conversaciones grabadas en secreto entre Diana de Gales y James Colthurst. Deadline destaca que corresponden a 1991 y que en ellas la princesa se muestra sincera sobre su vida y la familia real.

Las grabaciones contienen opiniones de Lady Di sobre el entonces príncipe Carlos y Camila, además de referencias al entonces príncipe Andrés.

El material fue obtenido por la productora británica Love Monday TV y, según el medio, presenta a una Diana de Gales alejada del estereotipo de vulnerabilidad. La producción será presentada durante MIPCOM, que se celebrará del 12 al 15 de octubre en Cannes, Francia.

Con Diana Unheard se busca desafiar la “narrativa” que ha presentado a Diana Spencer como “víctima de sus circunstancias”, según Kerene Barefield, directora creativa de Love Monday TV. Por ello, la producción muestra otra versión de ella, en la que no es una “víctima pasiva de los acontecimientos”.

En esta producción se presentará a “una mujer que toma el control de su propia narrativa y arriesga todo para hacer oír su voz”, aseguró Barefield.

La serie ofrece la oportunidad de escuchar conversaciones íntimas de Diana de Gales, en las que cuenta su propia historia y ofrece su perspectiva sobre parte de los acontecimientos que la rodearon, según Richard Life, de Cineflix Rights.

La producción tendrá tres episodios y utilizará parte de varias horas de grabaciones que sirvieron de base para Diana: Su verdadera historia, el libro de Andrew Morton.

La serie llegará en medio de la polémica que envuelve a la familia real británica, luego de conocerse adelantos de Swan Song: Diana, My Sister, el libro del conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, en el que relata la reacción del ahora rey Carlos III después de la muerte de la princesa.

Un adelanto publicado por Daily Mail ha generado polémica, pues Spencer relata que, luego de la muerte de Lady Di, sostuvo una conversación con el entonces príncipe Carlos sobre los preparativos del funeral. Según el relato de Spencer, Carlos le dijo: “No se preocupe, la olvidaremos muy pronto”