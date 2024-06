"En la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides, yo me porto bonito", reza una de las canciones de reggaeton más simbólicas de los últimos años interpretada por los puertorriqueños Bad Bunny y Chencho Corleone.

Tras invocar el espíritu sensual y callejero del reguetón en un nuevo himno generacional, Me porto bonito de los boricuas resultó ser una de las canciones más relevantes del 2022.

La canción no solo fue nominada como una de las mejores colaboraciones de ese año en los Premios Billboard y Latin Grammy, sino que además se convirtió en una de las pocas canciones de reggaeton en alcanzar más de un billón de reproducciones en Spotify y 908 millones en YouTube.

Aunque Bad Bunny es uno de los intérpretes de música reggaeton más visibles en la actualidad, detrás de él han estado otros como Daddy Yankee, Don Omar o Arcángel, quienes recorrieron la industria musical antes de que el Conejo Malo posicionara a Latinoamérica y el perreo en la cultura de masas a nivel global.

El reggaeton es uno de los pilares culturales de la actualidad y para prueba de ello está YouTube donde Karol G fue la artista con más reproducciones hasta octubre del año pasado, con casi 3mil 900 millones de visualizaciones, según un reporte de la plataforma de estadísticas Statista. A la colombiana le siguieron Bad Bunny en 3° lugar y su expareja, Anuel AA, en octavo puesto.

El fenómeno detrás del perreo, ese estilo de baile provocado por el rebote furioso y la libertad del reggaeton, también encuentra un lugar importante en Guatemala. Esto no ha dejado de evidenciarse en eventos como el último concierto que ofreció Arcángel en el país.

Según datos del departamento de Analítica de Claro Guatemala, obtenidos a partir de un monitoreo en la zona del concierto, más de 8,900 personas asistieron al show de Arcángel en la Explanada Cayalá el pasado 25 de mayo de este año. La mayoría de los asistentes al concierto fueron hombres entre los 18 y 29 años.

¿Por qué atrae tanto el reguetón a personas de generaciones jóvenes 20 años después de haber surgido? La respuesta puede comenzar respondiéndose por los efectos del sonidos reguetoneros en el cuerpo.

La psiquiatra Karen Denisse Peña, recuerda que el sonido, así como la palabra, es otra forma de comunicación y vinculación entre especies.

"Los ritmos del reguetón se pegan porque son primitivos y repetitivos. Son difíciles de sacar de la mente o la imaginación. De hecho, hay melodías que aunque no te gusten, las estás tarareando o de repente te ves en un ambiente bailándolas", dice Peña.

La también médica señala que la música música es otra expresión cultural de diversos grupos que van evolucionando a lo largo de la historia. En ese sentido, argumenta que la expresividad humana, que se encuentra en la música, favorece la creación diversa que a la larga, provoca gozo en distintas escalas.

El reguetón suele atraer a personas de distintas generaciones a un mismo lugar. Tan solo durante el concierto de Arcángel bailaron y cantaron personas que iban desde los 17 hasta los 59 años.

Wisin y Yandel se han convertido en uno de los dúos con más visibilidad dentro de la música reggaeton de los últimos 20 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aún con estas grandes posibilidades de congregación alrededor de la fiesta, las canciones de reggaeton no escapan de muchos detractores consumidores como de personas en la misma industria musical.

"La música puede tener el efecto de gustar a muchos y a otros no. A veces sus contenidos pueden ser reprochables, pero creo que lo que estas son solo otro medio de expresión", explica la doctora y psiquiatra.

También vale la pena mencionar que el reguetón fomenta conexiones individuales e interpersonales. La entrevistada Karen Denisse Peña agrega que, así como cualquier otro género musical, los ritmos invitan a desarrollar habilidades como la conexión afectiva y también, el querer involucrarse en expresiones como el baile o incluso el canto.

Reggaeton viejo y reggaeton nuevo

Las canciones de reggaeton se basan en el dembow que a la vez está formado por la combinación de los ritmos "kick y snare", producidos en un software dedicado a la producción musical. Con el paso del tiempo el género ha ido nutriéndose de la festividad de otros como el EDM, el pop, la bachata e incluso la cumbia.

Según apunta la musicóloga española Marina Arias Salvado, autora de la investigación Rasgos estilísticos del reggaetón mainstream, una aproximación desde la producción musical, el reguetón ha experimentado varias tendencias y muchos de sus elementos se mantuvieron hasta mediados de la década de 2010.

En cuanto a los artistas más destacados, Arias Salvado destaca nombres como Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Don Omar, Ivy Queen, Tego Calderón, Héctor y Tito, Arcángel, Plan B o Alexis y Fido, quienes ya estaban consolidados desde principios de los años 2000.

A principios de la década de 2010, las producciones de reguetón puertorriqueño todavía conservaban muchos elementos de la "vieja escuela", como el dembow puertorriqueño con patrones de timbales y bass kick, explica la musicóloga.

Sin embargo, hubo un cambio hacia una experiencia acústica más "agresiva", influenciada por géneros como la música electrónica dance (EDM), el hip hop o el techno.

Años después a principios de la década de 2010 se empieza a experimentar con otos géneros y el acompañamiento de congas y bongos.

Las producciones se enriquecen con guitarras de bachata, tumbaos de piano y adornos de metales, mientras que las voces tienen "mucha reverb y delay, probablemente influenciado por el electro latino", argumenta la investigadora española.

El puertorriqueño Daddy Yankee es uno de los pioneros de la música reggaeton. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Además de haberse expandido en sus formas de composición, el género también mutó en su territorialidad. De haber surgido en Panamá y haberse trasladado a Puerto Rico, la música reggaeton se ha ido convirtiendo en un nicho cultural en Colombia durante los últimos 15 años.

El impacto internacional de este nuevo estilo llegó con artistas colombianos como J Balvin, Reykon, Karol G o Maluma, y también de productores como Sky Rompiendo, Ovy On The Drums, Saga White Black, The Rude Boyz y Bull Nen.

De acuerdo con Keneth Marroquín, músico y productor relacionado a proyectos de música urbana, en la actualidad el reguetón se distingue mucho por herramientas como el autotune y la pronunciación que perciben como aspectos relativos en una canción.

La juventud se encuentra como una fuerza importante dentro de los consumidores de música reggaeton. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

"La preferencia por el autotune, por ejemplo, puede variar ampliamente entre individuos, ya que algunos conectan con la manera en que esta herramienta moldea la voz del artista, mientras que otros pueden preferir un enfoque más natural", explica el entrevistado, también Secretario General de la Junta Directiva de la asociación guatemalteca Musicartes.

Marroquín explica que las nuevas generaciones valoran aspectos musicales que suelen "estar más arraigados en lo subconsciente o intrínseco, como las melodías innovadoras o los sonidos poco convencionales".

Canciones de reggaeton y mujeres

En su tésis Marina Arias Salvado nos recuerda que la base rítmica del género reguetonero "resuena en la actualidad, invitando al baile (...) de alto contenido sensual y sexual muy ligado a la cultura de discoteca".

Una de las críticas que oscilan fuertemente alrededor de la música reggaeton ha sido aquella relacionada la sexualización y la instrumentalización del cuerpo de las mujeres.

Esto ha provocado un gran debate alrededor de pensar las canciones de reggaeton como instrumentos que visibilizan y hacen explícitos varios temas referidos a la intimidad.

Para la socióloga Silvia Trujillo es un hecho que las primeras generaciones de reguetoneros se permitieron cantar mucho sobre el poder que tenían sobre el cuerpo de sus compañeras, amantes u otras mujeres, sin embargo para ella, la misma crítica se puede apuntar a distintas direcciones y no solo concentrarse en el reguetón.

"Hay que señalárselo al reguetón como al resto de géneros. Y eso no significa que vamos a censurar un género. Lo importante es detenerse a escuchar la música y entender qué tipo de sociedad se está planteando", argumenta.

La cantante de reggaeton Karol G fue la tercera artista con más vídeos reproducidos en YouTube hasta octubre de 2023, según Statista. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

De acuerdo con Trujillo, sería ingenuo pensar que muchos jóvenes no irán a un concierto de reguetón masivo a cantar temas sexistas cuando se está, de hecho, en una sociedad así. "Hay que irse atrás y encontrar los valores de una sociedad que fomenta esto y que por esa misma razón se da esta aceptación", agrega.

Uno de los puntos de giro más importantes que ha dado la música reggaeton durante los últimos años ha tenido que ver con la participación de las mujeres al centro de la narrativa. Nombres como los de Karol G, Young Miko o Nicki Nicole son clave para entender la nueva oleada de música urbana en Latinoamérica y el mundo hispano.

"El género se está usando como puente. Las mujeres comenzaron a permear el mundo del reguetón hace unos años y han podido preguntarse: ¿Por qué no podemos disfrutar de nuestro cuerpo?", argumenta la socióloga, quien agrega que el reguetón ha funcionado como vehículo para que las mujeres no solo hablen de su sexualidad, del derecho a la fiesta, sino también de cómo se sienten.

A esto la psiquiatra Karen Denisse Peña agrega: "Los sistemas están para deconstruirse y para crear otros sistemas que funcionen".