“Nunca he agredido sexualmente a nadie”: Jared Leto responde a las acusaciones de abuso sexual contra adolescentes

El actor y ganador del premio Óscar Jared Leto está en el ojo público luego de que un reportaje documental revelara acusaciones de 10 mujeres, quienes afirman que sufrieron maltrato durante su adolescencia por parte del actor.

Fue por medio del reportaje Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, emitido por la BBC, que las mujeres compartieron sus historias, ocurridas entre el 2002 y el 2016.

En el reportaje, cuatro mujeres lo señalan de “abusar de ellas sexualmente cuando eran adolescentes”. Además, se le acusa de mantener “llamadas telefónicas con contenido sexual” con menores de edad.

Ante los señalamientos, Jared Leto respondió a las acusaciones en declaraciones a The Hollywood Reporter, luego de que el documental de la BBC lo señalara de presunta agresión y conducta sexual inapropiada.

En su respuesta, el líder de la banda Thirty Seconds to Mars negó las acusaciones y afirmó: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”.

La respuesta enviada a The Hollywood Reporter destaca que las acusaciones presentadas en el documental “son absoluta y categóricamente falsas”. Este es el primer pronunciamiento del actor sobre el tema, pues la BBC señaló que buscó conocer su postura antes de la publicación del documental, pero que no obtuvo respuesta.

Los casos expuestos en Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood

La BBC publicó este 29 de julio parte del contenido del documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, producido por la misma cadena, en el que se recogen las acusaciones de 10 mujeres sobre presuntas conductas inapropiadas del actor.

En el documental se destaca que cuatro de ellas denunciaron haber sufrido presuntas conductas sexuales delictivas cuando aún eran menores de edad. Entre los testimonios figura el de una de las supuestas víctimas, quien afirmó que fue agredida sexualmente por el actor en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Otra de las denunciantes aseguró que mantuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años, hecho que, según el reportaje, ocurrió en California, donde podría constituir violación estatutaria. La mujer afirma que el actor restó importancia a esa situación.

Otras mujeres coincidieron en que recibieron llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando eran menores de edad. Una de ellas afirmó que Leto incluso le sugirió mantener relaciones sexuales cuando tenía 16 años y que, posteriormente, le envió un acuerdo para impedir que hablara sobre la relación.

La BBC sostiene que corroboró los testimonios y otras pruebas relacionadas con las acusaciones contra Leto, al encontrar fotografías y mensajes que respaldarían la interacción de las denunciantes con el cantante.

Además, indicó que dos personas que trabajaron con Leto y su banda relataron las conductas y la forma en que interactuaba con adolescentes.

Esta sería la segunda ocasión en que Leto enfrenta acusaciones de esta naturaleza, luego de que, en junio del 2025, nueve mujeres lo señalaran en una investigación publicada por Air Mail.