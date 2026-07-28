¿Regresa Mi pobre angelito? Los rumores sobre el retorno de Macaulay Culkin a la saga que lo llevó al estrellato

La comedia navideña estadounidense Mi pobre angelito podría regresar a las salas de cine y devolver a Macaulay Culkin al universo que lo llevó a la fama por su participación en la primera y la segunda entrega.

La película, producida por Chris Columbus y estrenada en 1990, impulsó la carrera de Macaulay Culkin, quien regresó para la secuela en 1992. Ambas cintas siguen siendo, hasta la actualidad, unas de las favoritas del público durante la temporada navideña.

Con su personaje de Kevin McCallister, el actor conquistó la fama y se convirtió en uno de los intérpretes infantiles más destacados. Casi 36 años después del estreno de Mi pobre angelito, surgen rumores sobre una nueva entrega, esta vez con Kevin en su etapa adulta.

Medios como The Hollywood Reporter señalan que circulan versiones de que Disney estaría trabajando en una nueva película de Mi pobre angelito junto con Culkin, aunque esta vez el personaje sería quien sufriría las travesuras.

La información cobró fuerza a partir del pódcast The Town with Matthew Belloni, en el que se aseguró que Macaulay Culkin retomaría su papel. Según lo comentado, el actor habría sostenido una reunión en la que presentó una idea para el regreso de la saga.

De acuerdo con esa versión, la propuesta llevaría a Kevin McCallister a una etapa adulta en la que viviría con su hijo, quien sería el protagonista de la historia. Hasta el momento, se menciona que el personaje sería viudo o divorciado, por lo que tendría que convivir con su hijo.

La historia plantea que Kevin McCallister quedaría atrapado fuera de su propia casa luego de que su hijo elaborara un plan para llamar su atención. Además, The Hollywood Reporter señala que la relación entre ambos no sería buena y que esa situación serviría como metáfora de lo que vivió Kevin durante su infancia.

La idea no es nueva. Macaulay Culkin ya había hablado sobre ese concepto durante uno de los espectáculos de A Nostalgic Night, en el que comentó: «Soy viudo o estoy divorciado», como parte de la propuesta.

The Hollywood Reporter también cita a Culkin: «Estoy criando a un niño… No le estoy prestando suficiente atención, él se está empezando a molestar conmigo y, al final, me quedo fuera», frase que resume parte de la trama.

A partir de ese momento comenzarían las travesuras de su hijo, en una especie de parodia en la que Kevin experimentaría lo que hizo cuando era niño. Pese a estos rumores, ni Disney ni Macaulay Culkin han confirmado que la película esté en desarrollo o que el proyecto haya sido aprobado.