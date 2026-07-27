¿Nuevo Black Panther? El actor que interpretará al príncipe de Wakanda y cómo se conectará la nueva historia

Chadwick Boseman dejó un legado en Marvel tras interpretar al guerrero Pantera Negra. Después de su muerte, Marvel reveló que la franquicia continuará con una tercera producción, que presentará a un nuevo príncipe T'Challa.

Luego de que Wakanda demostrara que puede sobrevivir al legado de T'Challa, Marvel señaló que la historia continuará en esta nación, aunque esta vez con un nuevo Black Panther.

El nuevo personaje llegará como T'Challa II y será interpretado por el actor británico David Jonsson, quien tendrá la misión de proteger Wakanda y portar el traje de Black Panther.

Kevin Feige y el director Ryan Coogler anunciaron durante la Comic-Con de San Diego que la nueva película llegará a los cines después de Avengers: Secret Wars. Además, informaron que el estreno está previsto para el 15 de diciembre del 2028.

Según The Hollywood Reporter, esta historia podría incluir un salto en el tiempo y presentará al nuevo príncipe de Wakanda, quien será el hijo de T'Challa y Nakia. El heredero al trono continuará el legado que dejó T'Challa.

Pese al anuncio, Marvel no reveló cuál será el título oficial de la película, aunque confirmó que David Jonsson interpretará a Toussaint, personaje que fue presentado en Black Panther: Wakanda Forever (2022).

Ryan Coogler destacó que, para esta tercera entrega, el heredero al trono crecerá hasta alcanzar la madurez. Durante la presentación afirmó: "No quiero decir demasiado porque quiero dejar que la pantalla hable", y expresó su deseo de que la historia llegue al corazón de los seguidores de la franquicia.

El actor ya es conocido en la industria cinematográfica y se ha consolidado como una de las figuras emergentes de Hollywood gracias a producciones como Alien: Romulus y The Long Walk.

David Jonsson is your new Black Panther.



Black Panther 3, directed by Ryan Coogler, arrives in theaters December 15, 2028. pic.twitter.com/39FVl9fwbz — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 26, 2026

Jonsson nació en Londres en 1993 y se formó en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Su carrera se ha desarrollado entre el teatro, la televisión y el cine. Alcanzó reconocimiento con la serie Industry.

Posteriormente llamó la atención del público por su participación en Rye Lane, aunque fue su interpretación de Andy en Alien: Romulus (2024) la que le valió el reconocimiento de la crítica. Gracias a ese papel obtuvo el premio a la Estrella Emergente en los Premios BAFTA y abrió la puerta a nuevos proyectos, entre ellos The Long Walk.

The Hollywood Reporter señala que David Jonsson podría incorporarse al universo de Avengers después de Avengers: Secret Wars. Hasta ahora se sabe que en Avengers: Doomsday aparecerán personajes como Shuri y otros habitantes de Wakanda.