Marvel revela quién será el nuevo heredero de Wakanda en Black Panther 3 durante la Comic-Con

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Marvel revela quién será el nuevo heredero de Wakanda en Black Panther 3 durante la Comic-Con

Marvel confirmó el desarrollo de Black Panther 3 y anunció que David Jonsson interpretará al heredero de Wakanda, una decisión que pone fin a meses de especulación.

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British actor David Jonsson poses on the red carpet upon arrival at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Festival Hall, Southbank Centre, in London, on February 22, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Marvel presentó en la Comic-Con de San Diego al actor David Jonsson como el nuevo heredero de Wakanda en Black Panther 3. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa en expansión. Además de anunciar que el actor Ryan Gosling dará vida a Ghost Rider durante la Comic-Con de San Diego, el estudio confirmó la tercera entrega de Black Panther.

David Jonsson interpretará al heredero de Wakanda.

El director Ryan Coogler, ganador del Óscar por el guion de Sinners, explicó al público que el personaje presentado en la película anterior atraviesa un proceso de crecimiento, por lo que fue necesario encontrar a un intérprete capaz de asumir el reto, según la agencia EFE.

Jonsson subió al escenario visiblemente emocionado y agradeció al cineasta, al presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y al público.

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El actor interpretará al hijo de T'Challa, el monarca de Wakanda encarnado por Chadwick Boseman en las dos primeras películas de la saga antes de su fallecimiento en el 2020.

Según EFE, la primera película de Black Panther, estrenada en el 2018, recaudó más de US$1,300 millones en la taquilla mundial, mientras que su secuela, Wakanda Forever, estrenada en el 2022, superó los US$859 millones.

Según el medio mexicano Excélsior, el anuncio puso fin a meses de especulación sobre el futuro del trono de Wakanda, después de que el estudio optara por incorporar un nuevo rostro en lugar de recurrir a actores ya conocidos por el público.

Excélsior añadió que la producción prevé comenzar el rodaje principal en la segunda mitad del 2027 y que el equipo de arte trabaja en un diseño renovado del traje de vibranium para diferenciar al nuevo personaje de su predecesor.

Otros anuncios de Marvel en el panel

La presentación también incluyó otros anuncios relevantes, según informó EFE:

  • Ryan Gosling se suma al UCM como el antihéroe Ghost Rider, en una película que dirigirá Shawn Levy.
  • Se proyectaron nuevas escenas de Avengers: Doomsday, en las que se muestra el enfrentamiento entre Thor —interpretado por Chris Hemsworth— y el villano Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr.
  • Avengers: Endgame se reestrenará en cines el 25 de septiembre, con material adicional relacionado con Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

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