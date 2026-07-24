¿Cuándo es el estreno de Spider-Man: Brand New Day en Guatemala?

La cuarta entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, está por estrenarse en los cines con una historia que enfrenta al superhéroe no solo a un nuevo villano, sino también a una mutación genética.

Marvel estrenará Spider-Man: Brand New Day, donde veremos a un Peter Parker más maduro, que se ha mantenido en soledad luego de hacer que todo el mundo olvidara que él era Spider-Man. Lejos de MJ y de sus amigos, y frente a una nueva amenaza, esta historia promete mantener al público atento a su desarrollo.

El primer adelanto muestra a un Peter Parker confundido, decidido a decirle a MJ que fue su novio y que tuvo que hacer que ella lo olvidara para proteger al mundo.

«Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí», se escucha decir a Peter Parker mientras intenta contarle la verdad a MJ. Sin embargo, descubre que ella mantiene una relación con otra persona, lo que amplía el drama de este romance.

Más allá de eso, Spider-Man también enfrenta otra complicación: una mutación arácnida que pone en peligro su vida, mientras un nuevo villano aterroriza Nueva York.

En el más reciente adelanto se escucha decir a Peter Parker: «Tal vez esa es mi responsabilidad, vivir solo con la verdad, porque no soy solo Peter Parker, soy Spider-Man», mientras analiza una carta que planeaba entregar a MJ.

Spider-Man: Brand New Day también traerá de regreso a destacados personajes de Marvel, como Hulk, también conocido como Bruce Banner, quien ayudará a Parker a descubrir cómo salvar su vida ante la mutación arácnida que padece.

La descripción de la cinta señala que esta posible mutación «podría ser lo único que detenga una nueva y aterradora amenaza para la ciudad y sus seres queridos: un poderoso villano invisible».

Tom Holland and Zendaya for #SpiderManBrandNewDay press! pic.twitter.com/aGOt0di1fv — Spider-Man: Brand New Day Updates (@spideyupdated) July 24, 2026

Manhattan será el epicentro de esta historia, que ofrecerá más acción y presentará a un villano al que nadie puede ver. Mientras tanto, Ned busca obsesivamente a Spider-Man, y Peter intenta mantener a salvo a MJ como parte de la promesa que le hizo.

La película llegará a diversos cines de Guatemala el 29 de julio y traerá sorpresas, como la participación de Jon Bernthal en el papel de Frank Castle, conocido por los aficionados como The Punisher.

La producción también contará con Michael Mando como Scorpion y Krondon como Lápida.

La incógnita que deja el más reciente tráiler es cómo enfrentará Peter Parker esta transformación biológica y qué pasará con su relación con MJ. La respuesta llegará con el estreno de la película, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.