De Antigua Guatemala a Panajachel: así recordó Matt Damon su paso por Guatemala durante una entrevista por La Odisea

Matt Damon ha captado la atención en las redes sociales, no solo por su actuación en la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, sino también por su pronunciación en español, que comentó habría aprendido durante su paso por Guatemala.

El actor, que ha participado en producciones como Temple de acero, Oppenheimer y El ultimátum de Bourne, ha llamado la atención en Guatemala luego de que destacara algunos lugares turísticos que recuerda de su paso por el país.

El protagonista de La Odisea participó en una entrevista con el comunicador Javier Girón, donde Damon compartió que no solo visitó Guatemala, sino que estuvo en el país como parte de su proceso para aprender español.

El actor, que se metió en la piel del rey de Ítaca, confesó que ama Guatemala y, al principio de la entrevista, compartió como anécdota que estuvo en la tierra de la eterna primavera en 1988.

Compartió que en ese tiempo llegó a Guatemala para estudiar español y mencionó que estuvo en uno de los destinos más llamativos del país: Antigua Guatemala.

Al escuchar su español, su compañero de reparto John Leguizamo mostró su admiración por la pronunciación de Damon y resaltó: «Eso estuvo bien», sorpresa que el comunicador también expresó.

El actor que interpreta a Odiseo compartió que visitó Panajachel y la Ciudad de Guatemala. «¡Me encantó! Es un hermoso país», recordó sobre el tiempo en que disfrutó de las vistas al volcán, las calles empedradas y la belleza del lago de Atitlán.

En la entrevista, el ganador del Óscar y su compañero John Leguizamo conversaron sobre la profundidad de la película y el tema del cambio que experimenta una persona a partir de un viaje, al comparar esa experiencia con la que enfrenta Odiseo y sus guerreros.

“La odisea” se convierte en el mejor estreno internacional de la carrera de Christopher Nolan con un estimado de 264,1 millones de dólares en sus primeros cinco días en cines.



A nivel norteamericano, el film recauda un estimado de 124,5 millones de dólares, lo que supone el… pic.twitter.com/twe6eunQBy — Pau Brunet (@BrunetPau) July 19, 2026

Durante la entrevista, Matt Damon resaltó que esta película lo llevó a locaciones remotas donde disfrutó filmar, ya que sintió que esos lugares eran como una expedición. Completamente en español, el actor invitó a los guatemaltecos a visitar el cine para ver La Odisea.

John Leguizamo se sumó al destacar que el público disfrutará esta producción, donde vivirá las emociones a flor de piel. Medios como Infobae calculan que la visita de Damon a Guatemala ocurrió cuando tenía alrededor de 15 años, mientras viajaba como «mochilero».