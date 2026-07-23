De Antigua Guatemala a Panajachel: así recordó Matt Damon su paso por Guatemala durante una entrevista por La Odisea

Escenario

De Antigua Guatemala a Panajachel: así recordó Matt Damon su paso por Guatemala durante una entrevista por La Odisea

El actor que protagoniza La Odisea, de Christopher Nolan, recordó algunos de los destinos que visitó durante su paso por Guatemala. Fue durante una entrevista que reveló qué lo trajo a tierras guatemaltecas.

|

time-clock

DAVOS (Switzerland), 20/01/2026.- US actor Matt Damon attends a podcast recording at the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Tuesday, January 20, 2026.at the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 20 January 2026. The meeting, held under the theme 'A Spirit of Dialogue,' brings together entrepreneurs, scientists, and corporate and political leaders and runs from 19 to 23 January. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Matt Damon comparte sobre su paso por Guatemala. (Foto Prensa Libre; EFE)

Matt Damon ha captado la atención en las redes sociales, no solo por su actuación en la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, sino también por su pronunciación en español, que comentó habría aprendido durante su paso por Guatemala.

El actor, que ha participado en producciones como Temple de acero, Oppenheimer y El ultimátum de Bourne, ha llamado la atención en Guatemala luego de que destacara algunos lugares turísticos que recuerda de su paso por el país.

El protagonista de La Odisea participó en una entrevista con el comunicador Javier Girón, donde Damon compartió que no solo visitó Guatemala, sino que estuvo en el país como parte de su proceso para aprender español.

El actor, que se metió en la piel del rey de Ítaca, confesó que ama Guatemala y, al principio de la entrevista, compartió como anécdota que estuvo en la tierra de la eterna primavera en 1988.

LECTURAS RELACIONADAS

British director Christopher Nolan poses in the press room during the 77th Annual DGA Awards (Directors Guild of America) at the Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, February 8, 2025. (Photo by Valerie MACON / AFP)

La Odisea: Christopher Nolan revela la reflexión sobre la guerra y el hogar detrás de su nueva película

chevron-right
Bajo la temática de la obra literaria Alicia en el País de las Maravillas, este 16 de noviembre dio inicio el esperado Festival de las Flores en Antigua Guatemala, Sacatepéquez. A primera hora de este domingo, miles de guatemaltecos y turistas se hicieron presentes en la ciudad colonial para deleitarse con las diferentes exposiciones y actividades relacionadas con la obra de Lewis Carroll. Foto: BYRON RIVERA 17/11/2024

Festival de las Flores 2026 en La Antigua Guatemala: agenda, desfile "Inicia la Primavera" y concursos florales

chevron-right

Compartió que en ese tiempo llegó a Guatemala para estudiar español y mencionó que estuvo en uno de los destinos más llamativos del país: Antigua Guatemala.

Al escuchar su español, su compañero de reparto John Leguizamo mostró su admiración por la pronunciación de Damon y resaltó: «Eso estuvo bien», sorpresa que el comunicador también expresó.

El actor que interpreta a Odiseo compartió que visitó Panajachel y la Ciudad de Guatemala. «¡Me encantó! Es un hermoso país», recordó sobre el tiempo en que disfrutó de las vistas al volcán, las calles empedradas y la belleza del lago de Atitlán.

En la entrevista, el ganador del Óscar y su compañero John Leguizamo conversaron sobre la profundidad de la película y el tema del cambio que experimenta una persona a partir de un viaje, al comparar esa experiencia con la que enfrenta Odiseo y sus guerreros.

Durante la entrevista, Matt Damon resaltó que esta película lo llevó a locaciones remotas donde disfrutó filmar, ya que sintió que esos lugares eran como una expedición. Completamente en español, el actor invitó a los guatemaltecos a visitar el cine para ver La Odisea.

John Leguizamo se sumó al destacar que el público disfrutará esta producción, donde vivirá las emociones a flor de piel. Medios como Infobae calculan que la visita de Damon a Guatemala ocurrió cuando tenía alrededor de 15 años, mientras viajaba como «mochilero».

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Javier Girón (@javieregiron)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Christopher Nolan Estreno de cine Matt Damon Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM