La Odisea: Christopher Nolan revela la reflexión sobre la guerra y el hogar detrás de su nueva película

En espera del estreno de La Odisea, programado para el 17 de julio del 2026, su creador, Christopher Nolan, habla sobre la reflexión que deja el largometraje acerca de las secuelas de un conflicto armado y el verdadero significado del hogar.

Durante una entrevista con EFE, el cineasta británico aseguró que esta película es su "manera de intentar lidiar" con esas cuestiones.

La producción narra el peligroso viaje de Odiseo de regreso a su reino tras la guerra de Troya. Es una adaptación de la epopeya mitológica de Homero, cuya trama es fiel al poema original.

Para Nolan, el cine, cuando cumple su función, examina "estas cuestiones y plantea interrogantes", pero "no busca necesariamente ofrecer respuestas imposibles o simplistas, sino dejar al público temas interesantes sobre los que reflexionar".

Con La Odisea, el director asegura que se dio cuenta de que la historia más antigua "tiene una estructura no cronológica de lo más aventurera".

"Fue algo que me hizo sentir humildad y, al mismo tiempo, una gran emoción. Sí, intento ser muy fiel a la estructura del poema original precisamente porque es tan aventurera. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo", explicó.

El elenco incluye deidades y criaturas de la mitología griega, encarnadas por Matt Damon en el papel de Odiseo, Anne Hathaway como su esposa, Penélope, y Tom Holland como su hijo, Telémaco.

Por su parte, Damon se refirió a Odiseo, el protagonista de la historia, quien vive muchas experiencias durante los 20 años que tarda en regresar a su hogar, Ítaca, y toma numerosas decisiones cuyas consecuencias debe asumir.

"Es un personaje muy complejo, lo cual resulta maravilloso para un actor. La adaptación de 'La Odisea' que hizo Chris (Nolan) estaba escrita de forma increíble; realmente me permitió entender lo que él buscaba. Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo construir el personaje y situarlo en el centro de la historia", contó.

Agregó que el hecho de que Odiseo "tiene defectos y es humano" ha permitido que conecte con la gente a lo largo de 3,000 años.

Penélope, interpretada por Hathaway, teje un sudario de día y lo desteje por la noche para ganar tiempo y evitar casarse con los pretendientes, lo que demuestra su fidelidad hacia Odiseo. Para la actriz, el viaje de Odiseo es 100% más arduo que la espera de Penélope.

"La película explora las consecuencias de los actos (de Odiseo) en Troya, pero es una lucha mental también. Y creo que una de las cosas con las que lidia Penélope es, simplemente, el peso de la incertidumbre. (…) Siempre digo que soy capaz de hacer cualquier cosa si sé dónde está el final. Ya sabes, aunque sea algo físico o lo que sea; solo necesito que me digan cuánto tiempo debo aguantar o cuál es ese punto en el horizonte al que debo llegar. Penélope no tiene eso", señaló la actriz.

Por último, Holland admitió que disfrutó interpretar a Telémaco, quien idealiza a su padre por ser una leyenda y lo ve con "esa mirada llena de asombro".

"Lo que más me gusta del guion y del poema es su actualidad; como joven de mi generación, pude identificarme con muchas de las cosas que sucedían a lo largo de la historia. Y creo que se trata de amor, de lealtad, del deseo de pertenecer, del fracaso y de afrontar las consecuencias", dijo el actor, de 30 años.

Rodada en países como Grecia y Marruecos, el director recurrió a cámaras IMAX para filmar esta película de casi tres horas, en busca de ofrecer una experiencia cinematográfica más nítida y realista.

"Me siento muy satisfecho por haber logrado finalmente una ambición que tenía desde los 16 años: rodar una película completa en formato IMAX, que ofrece una calidad de imagen extraordinaria. Sin duda, creo que el futuro del cine pasa por seguir desafiando los límites técnicos y ampliando las posibilidades de lo que el cine puede lograr en ese aspecto", concluyó Christopher Nolan.

Con información de EFE.