“Fue muy vergonzoso”: Zendaya revela las dificultades que enfrentó en su primer día de rodaje de “La odisea”

Zendaya, quien encarna a la diosa griega Atenea en la nueva película La odisea, reveló cómo vivió sus primeros días de filmación, en los que incluso tuvo dificultades para pronunciar sus diálogos.

Durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, la actriz estadounidense contó que había preparado sus diálogos detalladamente; sin embargo, al llegar al set, los nervios y la exigencia que se impuso afectaron sus primeras tomas.

"Tenía mis líneas y quería tenerlas muy dominadas. Creo que me presioné un poco a mí misma", explicó.

Además, el intenso frío de Islandia, donde se realizaron las grabaciones, también representó un desafío para la actriz, pues tuvo dificultades para interpretar sus diálogos.

"Hacía mucho frío. Fue en Islandia. Mi boca simplemente estaba congelada. No salía nada. Mi boca no se movía. Literalmente salía algo como: 'bla, bla, bla'. Fue muy vergonzoso", relató.

Pese a esas dificultades, su participación en La odisea, dirigida por Christopher Nolan, recibió elogios. Incluso el director destacó el trabajo de la actriz, de 29 años, y la calificó de "perfecta".

"Ella siempre fue perfecta. Siempre perfecta", afirmó Nolan durante una entrevista con Fandango.

En la producción, Zendaya compartió escenas con Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o y Tom Holland, por quienes expresó profunda admiración.

"Es un placer y un regalo poder compartir escenas con personas que admiras. Parte de ti tiene que compartimentarlo hasta cierto punto. Concéntrate, estamos trabajando. Pero estaba muy emocionada y quería hacer mi mejor trabajo", señaló la actriz.

Por su parte, Tom Holland también compartió las dificultades que vivió durante la grabación. En una entrevista con Fandango contó que le desconcertaban las continuas órdenes de "¡Corte!" durante el rodaje, lo que lo llevó a pensar que el director no estaba satisfecho con su trabajo.

Sin embargo, después supo que las cámaras grababan únicamente tres minutos, debido a que la película tenía una duración limitada por cada carga, lo que requería interrupciones frecuentes.

"Recuerdo que seguíamos actuando y yo estaba con Jon Bernthal diciendo: '¿Por qué sigue cortando? ¿Por qué sigue haciendo eso?'. En mi cabeza pensé: '¿No le gusta lo que estamos haciendo? ¿Qué está pasando? (...) Trabajar con las cámaras IMAX por primera vez es una experiencia. No se parece a nada que haya visto antes y no sabía que solo funcionaban durante tres minutos'", indicó.

La odisea llegará a las salas de cine el próximo 17 de julio con una adaptación del poema clásico de Homero, The Odyssey (La odisea). La historia seguirá el viaje de Odiseo después de la guerra de Troya, durante el cual enfrentará diversos retos en su intento por regresar a Ítaca y reunirse con su familia.